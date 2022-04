Julio Urías pone a Los Dodgers como los favoritos para ser campeones

Hace menos de un mes arrancó una nueva temporada en las Grandes Ligas, una nueva campaña que promete muchas emociones pero que desde ahorita ya le pone a algunos equipos las palomitas para ser campeones; entre los favoritos se encuentran los Dodgers de Los Angeles, donde milita el mexicano Julio Urías.

En entrevista exclusiva para Azteca Deportes, Urías nos compartió por qué considera que los Dodgers son uno de los favoritos este año.

“La gente siempre nos pone como los favoritos y no es por nada pero la verdad es que el Club House la verdad se siente igual, se siente como si fuéramos los favoritos, pero obvio es mucho trabajo por hacer, queda mucha temporada, esto va empezando. Tenemos muchas estrellas, tenemos muchos talentos en el Club House, hay Cy youngs (mejores pitcher del año), hay MVPS (jugadores más valiosos), hay gente muy talentosa y eso nos da confianza, en saber que cada uno pone su granito de arena y al final del día todo saldrá bien” comenzó el pitcher.

Julio Urías: Lo bien hecho mexicano

La temporada pasada Julio Urías fue el pitcher con más triunfos en la temporada con un total de 20, se quedó a uno de igualar la marca histórica de Fernando ‘Toro’ Valenzuela y Esteban Loaiza, por lo que se espera que este año la campaña del azteca sea mejor.

“La temporada pasada fue casi de ensueño porque ganar 20 juegos en esta liga es algo muy difícil, algo que no pasa todos los años y que lo haya hecho la verdad es que me enorgullece y me motiva para esta temporada. Obviamente es complicado llegar a esos números. Sabemos que lo primordial es la salud y con salud podemos lograr cosas importantes. Entonces es lo primordial mantenerme saludable y eso es lo que espero, estar saludable en mis 30 salidas y los números van a llegar solos.”

México le hace sentir su apoyo a Urías

El apoyo de los mexicanos cada vez que Julio sale a la “lomita” ha sido motivación pura para el ‘Culichi’ que pone a bailar a todos sus compatriotas cuando en las bocinas del Dodger Stadium se escuchan canciones de Grupo Firme o los Dos Carnales, algunos de las bandas preferidas de Urías.

“Es algo increíble, yo creo que para ser mexicano y estar en este equipo es estar obviamente en lo mejor. Porque sabemos lo que significa los Dodgers para los mexicanos y estar en una ciudad donde el mexicano es la mayoría yo pienso que es algo muy bonito. Cuando voy a lanzar y escuchar el “venga tu puedes, arriba Sinaloa o Viva México o Culiacán” de donde soy es algo muy bonito y cuando tocan mi música la gente se prende y obviamente eso es lo bonito para uno mi motivación y por esa gente hacerlo” cerró.

