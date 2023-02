¿Cuándo jugará Julio Urías con la novena mexicana?

La Selección Mexicana de Beisbol anunció los uniformes que usará en el Clásico Mundial de Béisbol, que se realizará en marzo del 2023 tras seis años de espera desde su última edición en el lejano 2017; previamente habían anunciado el roster que tendrá en sus manos Benjamín Gil con el objetivo de meter a la novena mexicana a su primera semifinal en su historia.

México debutará en contra de Colombia el 11 de marzo en la casa de los D-Backs de Arizona, donde iniciar con un triunfo es vital si desean pasar a la segunda ronda del Clásico Mundial, punto que no alcanzan desde la segunda edición en 2009, por lo que usarán sus mejores armas contra ellos.

“Este torneo no es una temporada, es un torneo de estrategias, y no porque tengamos pensado que Julio Urías no habrá contra Estados Unidos no quiere decir que no sea nuestro número uno, creo que es un juego de estrategias y tenemos que empezar con el pie derecho, tenemos que empezar tratando de ganar ese primer juego y definitivamente él (Julio Urías) es una de nuestras mejores fichas, si se llega a dar el caso que nos estamos jugando el pase contra Canadá en el último juego, estamos pensando usar a José Urquidy, y no porque José Urquidy este en el cuarto juego, significa que sea nuestro cuarto abridor, todos esos escenario los hemos tratado ver, pero el béisbol es impredecible”, adelantó Rodrigo López en relación a cuál será la planeación de los abridores durante la primera fase del Clásico Mundial de Béisbol.

Julio Urías: Lo bien hecho mexicano

México no podrá contar con jugadores de MLB

Días antes del anuncio del roster, la organización mexicana sufrió la noticia de que no podrían contar con cuatro de sus peloteros estelares que tienen participación en la Major League Baseball, esto debido a un inconveniente con el seguro médico con el que cuentan en sus respectivas franquicias en la MLB.

“Si nos afectó porque creo que eran jugadores claves (Ramón Urías, Víctor Arano, Víctor González y Luis González) que podíamos utilizar, que nos podían dar una variante en nuestro Line Up, también en el infield, quitar un guante como el de Ramón Urías fue muy importante, creo que lo de Ramón lo entendió bastante bien su hermano Luis, pero creo que pudo haber sido un factor para generar esa famosa química, esa empatía porque los dos llevan una muy buena armonía en cualquier club donde ellos estén, Si fueron bajas muy importantes, pero lo bueno es que estamos preparados y los jugadores que entraron en sustitución de ellos creo que también fueron bastante bien recibidos”, mencionó el General Manager de México el ex lanzador de Grandes Ligas, Rodrigo López,en relación a la baja imprevista de los cuatro jugadores mexicanos de MLB que no podrán estar en el Clásico Mundial de Béisbol.

