Julio Urías lanza duro mensaje a aficionados al futbol

En marzo próximo, la Selección Mexicana disputará el Clásico Mundial de Beisbol y lo hará con Julio Urías como figura central. Será una oportunidad para darle a México una alegría deportiva tras el fracaso que significó la Copa Mundial de la FIFA Qatar 2022. Desde su rol de líder, el lanzador de los Dodgers destacó la importancia de valorar otros deportes.

"(Hay que) tratar de enseñarle a esa fanaticada que hay más deportes, no estoy en contra del futbol, soy fanático de él, me encanta, soy aficionado del América y es uno de los deportes con los que yo crecí, pero siento que los peloteros que estamos de este lado no es por casualidad; es por trabajo, porque hacemos partido para estar acá”, explicó en conferencia de prensa.

El ‘culichi’ destacó la labor de la legión mexicana en Grandes Ligas y, para ejemplificar su crítica hacia la magna relevancia del balompié en nuestro país, refirió los sacrificios y el esfuerzo que muchos deportistas hacen para alcanzar el profesionalismo.

“Cada compañero de otros equipos están en una posición correcta, la mayoría son titulares en sus equipos. Este torneo es algo que quiero hacer y hablo con mis compañeros de dar el 100 por ciento y que se sientan identificados con todo el país, para que volteen a ver otras disciplinas, porque hay atletas que incluso la tienen más difícil y dan todo por México”, reflexionó.

El calendario de la Selección Mexicana de Beisból

La novena azteca hará su debut en el Clásico Mundial frente a Colombia y Urías será su capitán. El zurdo es consciente de que hay equipos con ventaja sobre México en los momios, pero eso no lo priva de ilusionarse con un buen dividendo.

“Me siento feliz por representar al país, siento que mis compañeros están de la misma manera. Desgraciadamente, no nos pueden poner de favoritos, pero hay que jugar beisbol y vamos a tratar de dar todo lo que corresponde de nosotros para dar un buen espectáculo a la gente y que se sientan orgullosos e identificados con nosotros”, comentó.

Otra de las grandes figuras en la escuadra verde, blanca y roja será el jardinero de los Rays de Tampa Bay, Randy Arozarena, nacido en Cuba pero con gran recorrido en México y, en consecuencia, arropado por el finalista al premio Cy Young en 2022.

“Randy se ha hecho pelotero en la Liga Mexicana y eso todos lo valoramos, porque sabemos que, muchas veces, no se valora la Liga Mexicana, pero sabemos lo fuerte que es, no cualquiera juega en ella. Sabemos lo que hizo Randy cuando estuvo de prospecto por acá (en Estados Unidos) y regresaba a México a jugar con los Mayos, siempre me ha gustado verlo jugar, ha demostrado lo que él es. Se siente orgulloso de representar a México aunque no nació allá", sentenció.