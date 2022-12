Jürgen Damm admite que mexicanos no salen a Europa por dinero

En los últimos años se ha cuestionado la poca exportación de futbolistas mexicanos para jugar en Europa debido a la poca flexibilidad de los clubes, pero algunos jugadores han tenido la oportunidad de dar el salto y han puesto como prioridad el aspecto económico, por lo que prefieren mantenerse en la Liga MX. Así lo reveló el futbolista del América, Jürgen Damm.

El extremo azulcrema confesó que hace unos años recibió una propuesta para dar el salto al Viejo Continente, pero rechazó la oferta ante el salario tan bajo.

“Creo que debería de haber un poco más de esa flexibilidad a la hora de vender jugadores a Europa, en la MLS sucede mucho que se venden a precios muy bajos, pero también nosotros (hay que) ser autocríticos porque en muchas ocasiones cuando nos ofrecen un contrato en México y uno en Europa y ves el tema salarial, también nosotros preferimos quedarnos acá y cobrar más”, confesó el atacante de las Águilas.

“Esto es de ambas partes, no solamente de los clubes, también nosotros y a mí me pasó. En una ocasión tuve la oportunidad de ir y el salario era dos o tres veces menor allá y yo me quise quedar, así que el futbolista tiene cierto grado de responsabilidad y debe de haber una comunión en las dos partes par que pueda existir mayor exportación”, finalizó.

Jürgen Damm busca un lugar en el América

Jürgen Damm se encuentra haciendo pretemporada con el América de cara al torneo Clausura 2023, que comienza el próximo viernes 6 de enero y en el torneo anterior disputó solamente cinco partidos en la temporada regular y ahora, buscará ganarse un luagr en el once inicial del director técnico, Fernando ‘Tano’ Ortiz.