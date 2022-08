Jurgen Damm alburea a fans del América tras confusión por videojuego

Dentro de las filas del América no sólo se vive un gran momento por su reacción en la Liga BBVA MX, pues ligan 6 triunfos y se ubican entre los líderes del campeonato, sino que algunos de sus jugadores también se divierten en redes sociales, como Jurgen Damm, quien se confundió con un videojuego y albureó a la afición.

Los jugadores del América se notan un tanto relajados, pero a la vez comprometidos con seguir jugando bien y ganando en el Apertura 2022, prueba de ello son las bromas de Emilio Lara, quien hizo como que vendía dulces en un caminó.

Te recomendamos: VIDEO: Jugador de América “vende botana” para completar para su pasaje

Carlos Acevedo se compromete con la Selección Mexicana | Seamos Héroes

El albur de Jurgen Damm a la afición del América

Como se sabe, el jugador mexicano suele ser muy activo en redes sociales, principalmente en TikTok, pero esta vez sucedió un hecho curioso en su cuenta de Facebook, donde confundió el nuevo eFootball con el FIFA 23.

MEXSPORT

Jurgen Damm subió una captura del eFootbal donde muestra a su carta en el juego, misma que lo describe como ‘especialista en centros’, por lo que él publicó “Si lo sabe el FIFA, que lo sepa todo el mundo #FIFA 23”, siendo que este videojuego no es el de EA Sports.

Tras recibir muchos comentarios acerca de su error, Jurgen Damm corrigió este error y ahora sí comentó que se trata del eFootball, resaltando que la calificación de su carta será la tercera mejor dentro del América, sólo por debajo de Cabecita Rodríguez y Guillermo Ochoa; ahí vino el albur.

Jurgen Damm la cajetea y luego nos alburea 🤣🤣



Creyó que el eFootball era el FIFA 23 y luego resalta que el Chupas Rodríguez será mejor que él pic.twitter.com/1TWMb9VJ9l — Adm MX (@GearsCGO10) August 29, 2022

“La calificación pasada no es la final, me dijeron que ya potencializando cada carta salgo como el 3er mejor jugador del equipo, solamente por debajo del ‘Chupas’ y del 5 veces mundialista. PD no es el FIFA 23, es eFootball 23”, escribió.

Te recomendamos: El nuevo apodo de Henry Martín por su paso goleador este Apertura 2022

La afición, en su gran mayoría del América, se burló de la forma en que quiso alburearlos con el apodo del Cabecita Rodríguez, pero igual se mofaron de los centros que manda a sus compañeros.