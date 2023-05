Jurgen Damm ficharía por este equipo de la Liga MX

Jurgen Damm regresó de su paso por el Atlanta United en la MLS al América, equipo en el que tuvo la oportunidad de recuperar su mejor versión, pero la falta de minutos y su rendimiento por debajo de lo esperado no le ayudaron a sobresalir en el equipo del Tano Ortíz. El atacante prácticamente no registró anotaciones en el campeonato con Las Águilas y su continuidad en el club son prácticamente nulas, por lo que ya se trabaja en la directiva para darle acomodo en otro club de la Liga MX, y estarían muy cerca de concretar su venta.

¿Dónde jugaría Jurgen Damm la siguiente temporada?

Jurgen Damm no entrará en la planeación deportiva del América para la siguiente temporada, los números no sustentan su continuidad en el equipo y de acuerdo a información de Fox Sports, el futbolista ofensivo fichará por el Atlético San Luis en el siguiente mercado de transferencias, lo que significaría el primer refuerzo del conjunto potosino, que buscará sacar la mejor versión del ex de Pachuca.

El mejor rendimiento de Jurgen Damm en productividad de goles la tuvo en la 2016-17 cuando marcó 5 goles con la camiseta de los Tigres. Desde entonces su registro de cara al marco ha sido a la baja, incluso en asistencias. Desde su llegada al América en junio del año pasado apenas disputó ocho encuentros, para un total de 194 minutos sobre el terreno de jugo, lo que se traduce en dos partidos completos en la Liga MX.

Con América, Jurgen Damm registró un tanto, el que marcó en la Leagues Cup, dentro de la Liga MX prácticamente no tuvo anotaciones. La reciente eliminación las Águilas a manos de Chivas en el Clásico Nacional en las semifinales el futbolista no entraría en los planes del club que prepara una auténtica limpia en el club.

Jurgen Damm disputó con el América en el Apertura 2022 un total de: 80 minutos en 5 partidos, mientras que en el Clausura 2023 sólo tuvo: 8 minutos en un partido. La mayor parte de la temporada se la pasó jugando para el equipo sub 20 de los azulcremas. San Luis significaría su última gran oportunidad para recuperar más minutos y tener un ascenso en su rendimiento.