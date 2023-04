Jürgen Damm aclara los rumores sobre su separación del América

Tras los rumores sobre su separación con el primer equipo del Club América, Jürgen Damm aclaró la situación en su llegada a las instalaciones del equipo este viernes 31 de marzo. El jugador mexicano de 30 años de edad se detuvo para atender a la prensa y opinó al respecto sobre los reportes que aseguraban su integración al cuadro sub 20.

Ante la falta de oportunidades bajo la dirección técnica de Fernando ‘Tano’ Ortiz, diversos reportes aseguraron que el ex jugador de Tigres y Pachuca en la Liga MX habría sido separado del primer equipo; sin embargo, negó la dicho y aclaró los rumores sobre su participación con la categoría sub 20.

Las palabras de Jürgen Damm ante los rumores sobre su separación del América

“Para nada, totalmente falso. Yo tranquilo, trabajando, sé que todo va bien y, como siempre lo he dicho, el trabajo y la humildad me va a dar la oportunidad, de en algún momento que me toque estar, aprovecharlo y hacer las cosas de la mejor forma”, fue lo que comentó Jürgen Damm sobre su salida del primer equipo y llegada a la sub 20 del América.

En sus declaraciones, el jugador del América, igualmente, aclaró la razón de su participación en el entrenamiento del equipo sub 20: comentó que durante los interescuadras del primer equipo, él no tiene lugar, por lo que se une a la categoría inferior para mantenerse en movimiento durante la sesión.

Los números de Jürgen Damm en el América

En julio de 2020, Jürgen Damm llegó al América luego de su paso con el Atlanta United en la MLS y, desde entonces, tan solo ha registrado 194 minutos disputados entre ocho partidos con el primer equipo, tiempo en el que ha anotado un gol; mientras que en la sub 20 ha tenido una participación en 135 minutos durante tres encuentros.