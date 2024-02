Revelan la razón de la ausencia de Justin Bieber en el medio tiempo del Super Bowl

Luego de 30 minutos de juego en el Super Bowl LVIII, Usher saltó al campo del Estadio Allegiant de Las Vegas, Nevada, para dar el espectáculo de medio tiempo; alrededor del show se especuló sobre la presencia de diversos invitados; uno de los más reclamados por la afición al artista y a la NFL era Justin Bieber, quien se encontraba en el recinto; sin embargo, no formó parte de la presentación.

Usher fue quien impulsó a Justin Bieber en el inicio de su carrera; por lo tanto, la especulación sobre su presencia en el espectáculo incrementó mientras se acercaba el partido; finalmente, el artista de origen canadiense no formó parte del show y, ahora, medios enfocados a la farándula en Estados Unidos revelaron la razón de su ausencia,

¿Por qué Justin Bieber no participó en el show del medio tiempo del Super Bowl LVIII junto a Usher?

De acuerdo con lo publicado por Page Six, revista de espectáculos, Usher insistió a Justin Bieber para que formara parte del show de medio tiempo en el Estadio Allegiant; sin embargo, el cantante de éxitos como Baby, As Long As You Love Me, Loney, Beauty and a Beat, declinó la invitación ya que sentía que no estaba preparado para ello.

En el Estadio Allegiant, más de 65 mil personas presenciaron el show de Usher; sin embargo, millones alrededor del mundo lo disfrutaron a través de la televisión. El protagonista del espectáculo contó con invitados como Alicia Keys, Lucradis, entre otros; además, el termino de su presentación dividió opiniones entre los espectadores.

Un día después de su presentación, la publicación en Youtube del show de Usher en el Super Bowl LVIII ronda las 10 millones de reproducciones.

¿Cuándo es el Super Bowl LIX?

Será el próximo domingo 9 de febrero cuando se lleve a cabo el siguiente Super Bowl, será la edición número 59 del Súper Domingo, donde, además de la expectativa generada por los equipos, estará la conversación sobre el artista que podría encargarse del show de medio tiempo. El siguiente partido de la NFL con el trofeo Vince Lombardi en juego será en el Caesars Superdome de New Orleans, casa de los Saints.

