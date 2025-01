HISTÓRICO de la NFL se defiende de acusaciones de conducta sexual inapropiada

Este jueves se dio a conocer que seis masajistas acusan al pateador Justin Tucker, de los Baltimore Ravens, de conducta sexual inapropiada en spas de la zona. La investigación se llevó a cabo por un medio de la ciudad y el jugador ha compartido un largo comunicado en redes sociales negando los supuestos hechos.

Te puede interesar: ¡OFICIAL! Estos son los uniformes que usarán Chiefs e Eagles en el Super Bowl LIX

Entre otras cosas, se acusa al pateador de exponer sus genitales ante las trabajadoras de algunos de los establecimientos, dos de los cuales le habrían prohibido volver. De acuerdo al reportaje, esto supuestamente ocurrió entre 2012 y 2016, los primeros cinco años del producto de la Universidad de Texas en la NFL.

Arrancan los playoffs de la NFL: análisis de la Ronda Divisional | Ritual El Podcast

Te puede interesar: Chiefs por el tricampeonato: el reto de igualar a dinastías como Lakers y Yankees



“Apoyo un proceso que permita que las denuncias se investiguen adecuadamente”, escribió Tucker. “Pero, por mi bien y el de mi familia, no puedo permitir que estas denuncias falsas queden sin respuesta. No puedo ser más claro. Estas acusaciones son falsas e increíblemente hirientes para mí y, lo que es más importante, para mi familia”.

Tucker ha convertido el 89.1 por ciento de sus intentos en goles de campo, lo que lo convierte en el pateador más preciso en la historia de la NFL. A pesar de que 2024 no fue su mejor año, varios expertos creen que el jugador de los Ravens podría llegar al Salón de la Fama algún día. Actualmente es el miembro de Baltimore que más tiempo ha estado con el equipo, habiendo ganado el Super Bowl XLVII en Nueva Orleans.

Tanto la NFL como la franquicia se pronunciaron al respecto. Cabe recordar que bajo los estatutos de la política de conducta personal, la liga podría suspender a Tucker, en lo que sería un caso similar al de Deshaun Watson.

Tucker se defiende de acusaciones por parte de masajistas

“A lo largo de mi carrera como atleta profesional, siempre he procurado comportarme con el máximo profesionalismo, dijo Tucker a través de X. “Nunca antes he sido acusado de mala conducta de ningún tipo, y nunca he sido acusado de actuar de forma inapropiada delante de un masajista o durante una sesión de terapia de masaje o durante otro trabajo corporal”.

Te puede interesar: El futuro incierto de Aaron Rodgers bajo el mandato de Aaron Glenn