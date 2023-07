UEFA vuelve a sancionar a la Juventus y la deja fuera de Europa

Luego de una temporada catastrófica para la Juventus a nivel administrativo, todo parece indicar que no jugarán el campeonato europeo de la Conference League, luego de llegar a un acuerdo con la UEFA para no disputarla tras las sanciones de la Serie A por cambiar el valor de sus jugadores para recibir más dineros por ellos.

Hay que recordar que la Juventus sufrió pérdida de puntos durante la campaña por anti Far-Play financiero, en donde la “Vecchia Signora” habría modificado el valor de sus jugadores para recibir más dinero a cambio, en total fueron 10 puntos de castigo para el equipo que terminó en séptimo lugar de la liga italiana.

¿Por qué tomaron la decisión?

Según el medio local “Corriere dello Sport” la Juve habría dado el primer paso para no participar en la Conference League 2023-24, ya que no acudirá ante el Tribunal de Arbitraje del Deporte (TAS) para evitar su expulsión de la competencia europea, hay que recordar que el caso de las “Plusvalía” no llegó a la UEFA por lo que la sanción quedó a nivel local para la Juventus.

Fueron más de 15 jugadores que la Juventus modificó la cifra de su valor para obtener mayores ingresos, entre ellos el bosnio Miralem Pjanic, quien salió al Barcelona en un intercambio por Arthur con un valor de 60 millones de euros.

¿Quién tomaría el lugar de la Juventus en la Conference League?

De concretarse el acuerdo entre la Juve y la UEFA para no disputar la Conference League 2023-24, el equipo de la Fiorentina sería el club que tome el lugar de la plaza italiana para el torneo, la “Fiore” disputó la final del torneo la temporada pasada perdiendo 2-1 contra el West Ham de Inglaterra.

Con la decisión de no disputar el torneo europeo, la Juve podría sufrir bajas en las últimas semanas del mercado de verano, entre ellas destaca el mediocampista estadounidense Weston McKennie, Federico Chiesa, entre otras de las estrellas del plantel.

