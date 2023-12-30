Reportan desaparición de Karim Benzema en Arabia Saudita

El delantero de Francia, Karim Benzema, se encuentra desaparecido. De acuerdo a reportes de diversos medios de Arabia Saudita, el delantero del Al-Ittihad, habría abandonado Jeddah tras ser el blanco de críticas por parte de quienes se encuentran decepcionados por el rendimiento del exjugador del Real Madrid.

Con 36 años de edad, el atacante de Les Bleus se ha ausentado de los entrenamientos del Al-Ittihad, por lo que no ha sido considerado en la convocatoria para el siguiente partido de la Liga de Arabia Saudita en el que el equipo dirigido por Marcelo Gallardo se va a medir ante Al-Taï.

Y es que en días anteriores, Karim Benzema dio de baja su cuenta de Instagram. Con 76 millones de seguidores, el futbolista suspendió su perfil tras las tensiones con los aficionados del cuadro de Jeddah.

¡Gol de Karim Benzema! Al-Ittihad 1-0 Abha Club | Jornada 13 Liga Saudí

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Los números de Benzema con Al-Ittihad

Como delantero del Al-Ittihad, Karim Benzema tiene un registro de 20 partidos en los que ha marcado 12 goles y servido cinco asistencias. De cara a la Fecha 19 de la Liga de Arabia Saudita, el equipo de Jeddah se ubica en el séptimo lugar de la competencia con 28 puntos, resultado de 8 victorias, 4 empates y 6 derrotas.

El torneo local es comandado por el Al-Hilal con 53 unidades siendo el único equipo que se mantiene invicto, cuadro en el que milita Neymar, no obstante, el jugador de Brasil es baja por estar lesionado y por ahora, se encuentra de vacaciones.

Por su parte, el Al-Nassr liderado por Cristiano Ronaldo es segundo de la competencia con 43 puntos, producto de 14 triunfos, un juego igualado y cuatro partidos perdidos.

Hasta el momento y tras la misteriosa desaparición de Karim Benzema, el Al-Ittihad no ha emitido ningún comunicado sobre la situación del delantero francés.

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