Karim Benzema: “Ganar el Balón de Oro es el sueño de todo niño”

Este lunes 17 de octubre, Karim Benzema se convirtió en el ganador del Balón de Oro 2022 a sus 34 años de edad y lo recibió de manos de su exdirector técnico Zinedine Zidane, quien justamente, era el último jugador francés en adjudicarse este trofeo 24 años atrás.

El seleccionado de Les Blues partía como gran favorito para llevarse el primer lugar y así sucedió, por lo que ofreció unas palabras después de recibir el galardón.

Scaloni espera que Argentina y México pasen a octavos en Qatar 2022

Te puede interesar: ¡Allez! Karim Benzema, ganador del Balón de Oro 2022

“Este es el sueño de todo niño, pero también es mucho trabajo y tiene también muchos momentos difíciles, como cuando no podía ir a la selección. Pero no me vine abajo, seguí trabajando en los entrenamientos, pensando que tenía suerte de jugar al fútbol. Estoy orgulloso de mi carrera”, señaló el francés.

El delantero, quien se convirtió en el más longevo en ganarlo, aseguró que este premio es la muestra de que cualquiera puede cumplir sus sueños, ya que recordó que viene de una familia humilde, por lo qu dedicó el galardón a su madre, quien subió al escenario para acompañarlo.

“No hay edad, cada día más jugadores tras la treintena muestran ganas de mejorar. Me entreno más que los otros y eso me ha permitido que tras los 30 pueda mantenerme, siempre con el sueño tras la cabeza, lo que me ha permitido mejorar”, señaló.

Palabras de agradecimiento a Zinedine Zidane

Por último, Karim Benzema le dio un mensaje a Zinedine Zidane, quien fue su técnico durante varios años en el Real Madrid y el ídolo de su infancia.

Te puede interesar: Xavi Hernández marca el peor inicio de un DT del Barcelona en 20 años

“Es mi ídolo, no hay otro delantero como él, lo que ha hecho él es imposible repetir, es historia, es el único delantero que es imposible de alcanzar. Es el fenómeno para todos los delanteros”, concluyó.