Katia Itzel puso en alto el nombre de México al usar esto durante su arbitraje en el Mundial 2026

Katia Itzel García escribió una nueva página en la historia del futbol mexicano durante la Copa Mundial de la FIFA 2026™. La árbitra nacional debutó como juez central en el partido entre Túnez y Países Bajos, convirtiéndose en la primera mexicana en dirigir un encuentro mundialista desde el centro del campo.

Además de su actuación en el encuentro disputado en Kansas City, hubo un detalle que llamó la atención de aficionados y usuarios en redes sociales. Katia Itzel saltó al terreno de juego con elementos en los colores de la bandera de México incorporados en su uniforme oficial, algo poco habitual en este tipo de competencias.

El detalle de México que llevó Katia Itzel en su uniforme

Durante la transmisión del encuentro fue posible observar franjas en verde, blanco y rojo tanto en la camiseta como en el short de la silbante mexicana. La propia FIFA autorizó este diseño especial como parte de un reconocimiento a la trayectoria de Katia Itzel en su estreno como árbitra central dentro de una Copa Mundial de la FIFA 2026™.

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La árbitra estuvo acompañada por la también mexicana Sandra Ramírez, quien formó parte del equipo arbitral y portó el mismo distintivo. El homenaje tuvo un significado especial debido a la importancia histórica del nombramiento de Katia Itzel, quien se ha convertido en una de las figuras más destacadas del arbitraje mexicano de los últimos años.

Su carrera profesional comenzó en 2015 y, tras obtener el gafete FIFA en 2019, participó en diferentes competencias internacionales hasta llegar a la máxima vitrina del futbol mundial.

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