Leyenda del futbol, jugó en Brasil e Italia y ahora a los 59 años ficha con equipo japonés

El legendario futbolista japonés Kazuyoshi Miura a sus 59 años ha confirmado que jugará la próxima temporada con el equipo Fukushima United, quien milita en la tercera división de Japón (J3 League). La decisión del veterano delantero, conocido como King Kazu, reafirma su estatus como símbolo de longevidad y pasión por el futbol.

Neymar vuelve al quirófano | ¿Llegará a tiempo al Mundial 2026?

Nacido en Shizuoka en 1967, Miura es considerado una leyenda del balompié asiático. Su carrera comenzó en la década de los ochenta y lo llevó a ser pionero entre los futbolistas nipones que probaron suerte en el extranjero, con pasos por equipo de Brasil (Santos, entre otros), Italia (Genoa), Croacia y Australia. Sin embargo, su vínculo con el futbol de su país ha sido inquebrantable, convirtiéndose en referente de clubes como el Yokohama FC.

TE PUEDE INTERESAR:



La llegada al Fukushima United representa un nuevo capítulo en una trayectoria que parece no tener fin. En un deporte donde la edad suele marcar el retiro mucho antes, Miura desafía las estadísticas y continúa compitiendo de manera profesional. Su presencia no solo aporta experiencia dentro del campo, sino también un impacto mediático y motivacional para un club que busca consolidarse en la J3 League.

Con más de 35 años de trayectoria profesional, Miura ostenta el récord de ser el jugador más veterano en activo del futbol mundial. Su capacidad para reinventarse y mantenerse vigente lo convierte en un fenómeno único. Ahora, con la camiseta del Fukushima United, buscará seguir aportando goles y liderazgo, demostrando que la pasión por el futbol no entiende de límites de edad.

El eterno King Kazu continúa escribiendo páginas doradas en la historia del deporte japonés, y su fichaje por el Fukushima United confirma que su legado está lejos de terminar.

