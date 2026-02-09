ÚLTIMA HORA: Kenneth Walker es nombrado MVP del Super Bowl 2026 en el que los Seahawks derrotaron a los Patriots

Los Seahawks son campeones del Super Bowl LX. Tras la victoria del equipo de Seattle por marcador de 29-13 en la cancha del Levi's Stadium con sede en Santa Clara, California, el encuentro ya tiene un MVP.

El corredor de los Seattle Seahawks, Kenneth Walker, fue nombrado como el Jugador Más Valioso del Super Bowl 2026, encuentro en el que tuvo un registro de 135 yardas a lo largo de 27 intentos.

Durante el Super Bowl LX, la escuadra de Mike Macdonald se puso arriba desde el primer cuarto por marcador de 3-0 por un gol de campo. En el 2Q, Seattle puso la pizarra 9-0 antes del medio tiempo protagonizado por Bad Bunny, espectáculo que dejó opiniones divididas entre los espectadores.

Para el tercer cuarto, otro gol de campo puso el marcador 12-0 a favor de los Seahawks. Finalmente, en el último cuarto llegaría la reacción de los Patriots anotando 13 puntos ante 17 de Seattle en el último periodo.

Tras el Super Bowl LX, el siguiente Super Tazón de 2027 se va a llevar a cabo en en SoFi Stadium de Los Ángeles.

