Futbolista del Real Madrid quiere llegar al América

Con el inicio de la concentración de la Selección Mexicana Femenil, llegaron las futbolistas a la Ciudad de México para arrancar preparativos, una de ellas es Kenti Robles, la defensa que milita en el Real Madrid.

Diego Cocca corre riesgo de perder su trabajo si no Nations League y Copa Oro: Gerardo Velázquez de León

Te puede interesar: Selección Mexicana Femenil se prepara para Juegos Centroamericanos

Robles tiene todavía un año de contrato con el conjunto merengue, y desde ya, los rumores sobre su futuro la colocan en la Liga BBVA MX Femenil.

Kenti Robles se quiere retirar en México

En entrevista, la capitana de la Selección, aseguró seguir los partidos del circuito mexicano desde España, incluso, especificó el caso de la final del Clausura 2023 entre América y Pachuca Femenil.

Ahí, la mexicoespañola confirmó que quiere llegar a la Liga BBVA MX Femenil, “, yo he dicho que quiero acabar mi carrera en el futbol mexicano, que para mí sería algo que me ilusionaría muchísimo, así que yo creo que próximamente, me queda un año de contrato con el Madrid, yo creo que en un futuro próximo estaré por aquí porque me encantaría acabar mi carrera en México”, confirmó.

Incluso, habló sobre la importancia del récord impuesto en el Estadio Azteca en la pasada final, “el futbol femenino no es el futuro, ya es el presente”, declaró la defensora.

Kenti Robles llegaría al América Femenil

Después de confirmar que quiere concluir su carrera como profesional en México, Kenti Robles confirmó el equipo al que le gustaría llegar.

“Ahora tengo a una gran amiga que es Aurelie Kaci y Ángel Villacampa, que es entrenador, y lo he estaba hablando el otro día con los dos, para felicitarlos, pues, por el torneo que habían hecho, y ¿por qué no? Con Kaci he compartido muchos años vestuario y creo que no hay jugadora mejor de compañera”, contó.

Te puede interesar: Liga BBVA MX Femenil: las mejores asistencias del Clausura 2023

“Esto vosotros no lo sabéis, pero estuvo jugando los dos partidos finales con las costillas rotas, para que veáis el tipo de persona que es, es una futbolista fuera de serie que yo, creo que a todo el mundo le encantaría compartir vestuario con ella y a mi volver a compartirlo con ella, vamos, me encantaría”, agregó, por lo que el futuro de Kenti Robles, podría recaer en el América Femenil.