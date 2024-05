Jugador del América ‘acusó' a Lichnovsky de arruinarle la carrera

El Club América afronta la semana más importante del semestre, se juega el título del futbol mexicano ante Cruz Azul. El bicampeonato está a 180 minutos o tal vez un poco más, pero los ‘problemas’ en Coapa por un live de Twitch no se detienen.

Y es que, Igor Lichnovsky y Kevin Álvarez nuevamente están en el ojo del huracán. En la más reciente versión de la ‘Triiisecta’, el canterano del Pachuca ‘acusó' al central chileno de arruinarle la carrera. Todo empezó con una broma sobre un look del lateral y culminó con el actual nivel del mismo.

“Perdóname hermano. Nunca más, nunca más. Hermano te amo, mi vida no sería lo mismo sin ti. Aunque digan que te he arruinado, tú sabes que no”, le dijo Lichnovsky a Kevin tras burlarse de su cabello. “Me arruinaste la carrera”, respondió Álvarez, a lo que el sudamericano finalizó con un: ''Tú sabes que no me has hecho caso en nada de lo que te he dicho”.

Los horarios de la final

Retomando el tema futbolístico, la Liga MX dio a conocer sede, fecha y horarios tanto del partido de ida como de vuelta de la final. La primera parada será el Estadio de la Ciudad de los Deportes y el silbatazo inicial será a las 8:00 pm.

Para el juego decisivo, el Estadio Azteca se vestirá de gala para recibir tanto a las Águilas como a los pupilos de Martin Anselmi. El juego iniciará a las 7:00 pm y podría extenderse hasta altas horas de noche en caso de haber tiempos extra y las celebraciones del club campeón.

Martin Anselmi, por la cereza en el pastel

Finalmente, el director técnico celeste podría escribir su nombre en letras doradas. El ex Independiente del Valle podría ser uno de los pocos estrategas que en su primer torneo en el futbol mexicano sea proclame monarca, algo que hizo el ‘Tolo’ Gallego con Toluca y por poco hace Veljko Paunóvic con las Chivas.

