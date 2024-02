¿Ya es ídolo del club? Kevin Álvarez revela el sacrificio que tuvo que hacer para ser campeón con el América

El pasado domingo cuatro de febrero del 2024, Kevin Álvarez reveló en una transmisión en vivo en el canal de Twitch de la “Triiisecta”, (espacio donde es protagonista y comparte cuadro con Miguel Layun e Igor Lichnovsky), que iba a ser baja del equipo por un tiempo indefinido debido a una lesión.

El defensor detalló que sufre de pubalgia desde hace más o menos cuatro meses, pero que había encontrado la forma de poder jugar pues al ser su primer torneo con el equipo, estaba muy emocionado de poder tener minutos.

El sacrificio de Kevin Álvarez para ser campeón con el América

Kevin detalló que es una lesión complicada con la que ya lleva tiempo. El jugador confesó que tomó la decisión de no parar. Detalló que se inyectaba 2 o 3 veces por semana para poder jugar sin problema y era algo que hasta la fecha lo hacía.

Kevin Álvarez manifestó que la lesión es muy dolorosa e incómoda pero a pesar de eso quería estar en la cancha para lograr levantar el título.

“Te voy a contar qué pasó, no es como que ande mal ahorita. Yo tuve pubalgia desde hace cuatro meses, más o menos, y es una lesión un poco complicada. Para la gente que ha tenido sabe cómo es de doloroso e incómodo.

Pero el torneo pasado pues yo por la emoción de mi primer torneo, de ser campeón, de poder estar con pues ahí en el equipo no paré nunca. Me inyectaba 2, 3 veces a la semana para poder jugar los fines de semana y hasta la fecha así le hago”.

Con su lesión Kevin tomó la decisión de tomarse un tiempo para recuperarse por lo que será baja del equipo de manera indefinida.





“Entonces todo este torneo que arranqué pues traté de hacerlo como el torneo pasado pero ya no me está dando. Las inyecciones ya me están molestando entonces dije, sabes qué yo creo que es momento de cuidarme, pensar un poco en recuperarme y en mi”.

