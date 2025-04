Fue héroe en el Real Madrid, es figura en Argentina y le dijo NO al Barcelona

Uno de los grandes jugadores del Real Madrid en el siglo XXI es el portero de Costa Rica Keylor Navas, quien en su etapa como futbolista Merengue cosechó una gran cantidad de títulos, en especial competiciones internacionales.

Te puede interesar: Jugó en México, dirigió al América y podría ser técnico del Real Madrid

El guardameta tico ha vuelto a ser noticia en las últimas horas, ya que en una entrevista reveló que fue buscado el año pasado por el FC Barcelona en busca de reemplazar al lesionado Marc-Andre Ter Stegen.

“Sonaba mi nombre por ahí, para el Barça. Pero creo que siempre es complicado. Sí, llamaron a mi representante. Si bien el futbol es un trabajo para nosotros, además de un deporte, lo vi más bien como algo bonito, que el equipo que fue rival durante tanto tiempo, y sabiendo que uno siempre está de blanco, lo vea como una opción, es de agradecer y de respetar. Más allá del pasado, en ese momento lo vi como un halago”, comentó el portero de la CONCACAF en relación al interés que tuvo la entidad Culé en sus servicios en el arco.

Resumen: Juárez 1(1) - (2)1 Pumas | Play In Clausura 2025

¿Keylor Navas de vuelta al Real Madrid?

El actual portero de Newell´s Old Boys enfatizó que si la llamada hubiera sido del club de Chamartín su respuesta hubiera sido distinta, debido al cariño que adquirió cuando estuvo en el Real Madrid. “Son cosas que pueden pasar en el fútbol. Si fuera Florentino (Pérez) el que me llama, me voy nadando.”

Keylor Navas opina sobre Wojciech Szczęsny

El ex portero del PSG, Saprissa, Levante entre otros alabó el trabajo que esta haciendo Wojciech Szczęsny desde su llegada al Barcelona a pesar de que se encontraba en el retiro tras dejar las canchas; el jugador polaco llegó al club Culé con la temporada iniciaba y en un rol de suplente, pero con el paso de las semanas desplazó a Iñaki Peña.

“La posición de portero es diferente. A pesar de que pases mucho tiempo sin entrenar, a uno no se le olvida atajar. Todo depende de la paciencia del equipo y en el Barça la han tenido”, añadió Navas sobre el desempeño en la temporada 2024-2025 de Wojciech Szczęsny en el Barcelona.

Te puede interesar: ¿Cuánto cuestan los abonos para ver a Chivas la próxima temporada?