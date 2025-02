Keylor Navas vive una pesadilla en el futbol de Argentina

Keylor Navas no ve la luz en el futbol de la Argentina. El guardameta de Costa Rica sorprendió a propios y extraños al firmar con Newell´s Old Boys el pasado mercado de transferencias, pero su aventura en el balompié sudamericano no ha sido como lo esperábamos.

Siete partidos ha disputado la ‘Lepra’ en el presente semestre y solo suman una victoria. Por sí fuera poco, cayeron en el Clásico contra Rosario Central y ya hubo cambio de director técnico (despidieron a Mariano Soso). Además, la ofensiva tiene un serio problema en encontrar el arco rival, solo dos anotaciones y 11 tantos recibidos para el conjunto rosarino.

Contrato hasta junio 2026

La ‘mala’ noticia para el ex jugador del Real Madrid es que firmó contrato por año y medio con el club argentino. Con ello, Navas tendrá que cumplir su contrato con Newell´s Old Boys a menos que llegue a un trato para rescindir su vínculo.

Cabe destacar que, Navas estuvo seis meses sin actividad tras no ser renovado por el Paris Saint Germain y no quedarse en el Nottingham Forest de la Premier League. Por ello, busco volver a la actividad futbolística y ser tomado en cuenta para el Mundial de 2026.

Miguel Herrera tendrá la última palabra

El estratega mexicano vive sus primeros meses como seleccionador nacional de Costa Rica y tendrá la tarea de llevar al combinado centroamericano a la justa mundialista. Sin México, Estados Unidos y Canadá en las eliminatorias, el deber se vuelve un poco más ‘sencillo’ para los ticos.

Con ello, el ‘Piojo’ deberá echar mano de sus mejores hombres (entre ellos Keylor Navas) para cumplir con las expectativas de los directivos costarricenses y estar en suelo norteamericano disputando un nuevo mundial en su historia deportiva.