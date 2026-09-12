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Khaleej vs Al Nassr; dónde ver EN VIVO a Cristiano Ronaldo en la Liga de Arabia Saudita

La Liga de Arabia Saudita finalmente ha llegado, por lo que luce interesante conocer todo sobre el próximo juego de Cristiano Ronaldo con el Al Nassr.

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|X: Cristiano Ronaldo

Escrito por: Alan Chávez - Marktube

Cristiano Ronaldo está a solo unos partidos de superar la marca de los 1,000 goles y qué mejor que hacerlo en la que podría ser, dicho por él mismo, su última temporada a nivel profesional. Por tal motivo, no está de más que conozcas todo respecto al juego entre el Khaleej y el Al Nassr.

¡Gol de Cristiano Ronaldo! | Al-Akhdoud 0-2 Al-Nassr | Liga Saudí

El Khaleej llega a este compromiso como uno de los peores equipos de la temporada actual en Arabia Saudita. El Al Nassr, por su parte, arriba a este duelo como uno de los líderes del certamen después de seis fechas disputadas, esto de la mano de Cristiano Ronaldo.

¿Cuántos goles tiene Cristiano Ronaldo con el Al Nassr y a nivel general?

En estos momentos, Cristiano Ronaldo suma un total de 978 anotaciones a nivel clubes y selección, por lo que está a 22 tantos para llegar a la marca de 1,000 anotaciones y, a su vez, 23 para superar esta cifra, misma que, hasta hace unos años, lucía completamente imposible.

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De estas dianas, 129 se han dado con el Al Nassr de Arabia Saudita, equipo con el que ha superado a la Juventus y al Sporting de Lisboa en cuanto a goles se refiere. Además, el portugués es capitán y uno de los líderes del equipo gracias a su valor y experiencia en el terreno de juego.

Es así como Cristiano Ronaldo buscará superar esta marca, y qué mejor que hacerlo este fin de semana cuando el Al Nassr visite la cancha de un rival que, a priori, no luce complicado considerando los resultados que ha obtenido hasta ahora, mismos que lo dejan como uno de los cuadros más endebles de la temporada.

¿Dónde ver EN VIVO a Cristiano Ronaldo en el Khaleej vs Al Nassr?

La Jornada 7 de la primera división de Arabia Saudita finalmente ha llegado, y aquí es donde Cristiano Ronaldo buscará sumar un triunfo más para el Al Nassr cuando se mida al Khaleej. El duelo se llevará a cabo este sábado a las 12 del día, y para verlo únicamente tienes que sintonizar Fox One.

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