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Kim Kaphwan regresa a las canchas: El maestro del taekwondo lidera la Temporada 3 de ‘FATAL FURY’

La mítica franquicia de peleas de SNK suma a uno de sus personajes más icónicos este mes, marcando la primera vez en la saga que combatirá codo a codo junto a sus dos hijos

Kim Kaphwan

Escrito por: Raúl Núñez

SNK Corporation anunció oficialmente que Kim Kaphwan, el legendario peleador surcoreano, se incorporará al plantel de FATAL FURY: City of the Wolves el próximo 24 de septiembre de 2026 como parte de la Temporada 3 de contenido descargable. La llegada del personaje introduce un hito dentro de la franquicia, al ser la primera entrega de la serie en la que coincidirá como peleador jugable en el mismo título junto a sus hijos, Dong Hwan y Jae Hoon.

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Debutante en FATAL FURY 2 durante 1992, el maestro de taekwondo regresa a la trama de South Town manteniendo su feroz sentido de la justicia y su implacable estilo de combate a base de patadas. La actualización integrará arcos narrativos inéditos: en el modo historia para un jugador, Episodes of South Town (EOST), se explorará la reunión familiar tras su paso por la ciudad y su encuentro con Tizoc, mientras que en el modo Arcade se abordará su preparación diaria y su retorno a los torneos de lucha.

Previo a su estreno global, los fanáticos podrán probar a Kim Kaphwan por adelantado del 17 al 21 de septiembre en el estand de CFD Sales durante el evento Tokyo Game Show 2026, celebrado en el complejo Makuhari Messe de Japón. La demostración anticipada estará disponible tanto para asistentes de prensa como para el público general en los horarios oficiales de la convención.

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Para acompañar el anuncio, la compañía confirmó un descuento especial del 40 % en la Legend Edition digital a través de PlayStation, Xbox y PC, paquete que incluye el juego base junto a los Pases de Temporada 1 y 2. Finalmente, SNK adelantó que la Temporada 3 añadirá nuevos escenarios y mejoras en el sistema de juego para enriquecer la experiencia competitiva en línea.

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