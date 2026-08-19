Duck King regresa a Fatal Fury: City of the Wolves a finales de agosto

SNK confirmó el regreso de uno de los personajes más queridos de Fatal Fury. Duck King llegará a FATAL FURY: City of the Wolves el próximo 27 de agosto de 2026 como el siguiente personaje DLC de la Temporada 3.

El peleador hizo su primera aparición en Fatal Fury de 1991 y se convirtió rápidamente en uno de los personajes más reconocibles de la franquicia gracias a su combinación de artes marciales, breakdance y un estilo de combate basado en movimientos rápidos e impredecibles.

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Duck King mantiene además una conexión especial con Terry Bogard, a quien conoció durante su juventud. Su derrota frente al protagonista de Fatal Fury fue uno de los acontecimientos que impulsaron su camino como peleador. Ahora, su regreso a South Town promete recuperar parte de esa rivalidad y poner nuevamente a ambos personajes frente a frente.

El DLC también ampliará la historia del personaje en los modos para un jugador. En Episodes of South Town (EOST), Duck King buscará enfrentarse nuevamente a Wolfgang Krauser, quien lo derrotó años atrás. Con Krauser de regreso en South Town, Duck tendrá finalmente la oportunidad de buscar la revancha que había quedado pendiente.

Por otro lado, su historia en el Modo Arcade estará relacionada con uno de los lugares más emblemáticos de la franquicia: el Pao Pao Café. Richard Meyer, propietario del establecimiento y viejo amigo de Duck, le informará que algunos grupos pretenden comprar el local. Para evitarlo, Duck decidirá participar en el torneo King of Fighters con la intención de conseguir el premio y salvar el café.

Prepárate para recorrer el nuevo Fatal Futy: City of The Wolves | AZE Review

Duck King contará con las voces de Cedric Williams en inglés y Anri Katsu en japonés, y estará disponible a partir del 27 de agosto.

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Su llegada forma parte del calendario de actualizaciones mensuales de City of the Wolves, que continuará incorporando nuevos personajes, escenarios y contenido.

SNK también presentó FATAL FURY: City of the Wolves Revenge Edition, una edición que incluye el juego base junto con los Pases de Temporada 1, 2 y 3.

Con Duck King de regreso, City of the Wolves continúa expandiendo su elenco y recuperando personajes clásicos para llevarlos a una nueva generación de combates.