¡Golpe de Autoridad! Kimi Antonelli vence en España y da un GRAN Paso hacia el título de F1

Andrea Kimi Antonelli ha puesto pie y medio en la gloria de la Fórmula 1. El joven piloto italiano de Mercedes se adjudicó este domingo una victoria estratégica e impecable en el Gran Premio de España, superando al Red Bull de Max Verstappen y al McLaren de Lando Norris en una carrera caótica que terminó por consolidar sus aspiraciones al campeonato mundial.

El arranque de la competencia en el trazado madrileño fue vertiginoso. Se produjeron numerosos choques en toda la parrilla desde los primeros metros, mientras Lando Norris mantenía el liderato por un estrecho margen tras salir desde la pole position. En el fragor de la arrancada, Antonelli atajó dos curvas en su desesperado intento por adelantar al británico. Sin embargo, la estrategia terminó jugando a favor del italiano: la aparición de un Virtual Safety Car (VSC) justo cuando Norris ya había pasado la entrada a pits benefició enormemente a Mercedes y arruinó por completo las aspiraciones de triunfo del piloto de McLaren.

Estrategia de Pits y la Desgracia de Checo Pérez

A partir de la ventana de paradas en boxes, la historia de la carrera tomó un rumbo definitivo:

Paso por pits determinante: Antonelli asumió el liderato neto tras la neutralización, mientras que un cambio de neumáticos lento relegó a Norris por detrás del italiano y de Max Verstappen.

asumió el liderato neto tras la neutralización, mientras que un cambio de neumáticos lento relegó a por detrás del italiano y de Gestión de Leclerc: El italiano de 20 años heredó el control absoluto del Gran Premio una vez que Charles Leclerc (Ferrari) renunció a sus esperanzas de un Safety Car e ingresó a pits tras 48 vueltas.

El italiano de 20 años heredó el control absoluto del Gran Premio una vez que renunció a sus esperanzas de un Safety Car e ingresó a pits tras 48 vueltas. Abandono de 'Checo': Por su parte, el mexicano Sergio Pérez sufrió un presunto problema en el sistema de agua de su monoplaza, lo que lo obligó a retirar el auto y concretar un amargo abandono en suelo español.

¿Cómo queda el Campeonato Mundial de Pilotos?

Con este triunfo, el joven maravilla de Mercedes firmó su octava victoria de la temporada, abriendo un abismo casi insuperable en la tabla general:

Kimi Antonelli - Mercedes - 292 puntos

George Russell - Mercedes - 211 puntos

Lewis Hamilton - Ferrari - 191 puntos

Lando Norris - McLaren - 186 puntos

Charles Leclerc - Ferrari - 167 puntos

