KOI Esports e Ibai se deslindan de la polémica de Piqué y la Supercopa

Luego de que salieran a la luz audios que implican a Gerard Piqué en un escándalo millonario, el creador de contenido, Ibai Llanos, dio su punto de vista sobre el tema, pues junto al futbolista del Barcelona el streamer sostiene al equipo de Esports, KOI.

“No sabía que Piqué estaba detrás de esto. Hay gente que ha aprovechado este tema para atizarme de una manera brutal. Yo no he hecho esto, no tengo nada que ver. Me atizan más que al que lo ha hecho.

“Me han pegado una salpicada a mí y a KOI que han sido una barbaridad. A mí me duele”, mencionó Ibai durante una transmisión en vivo en su canal de Twitch.

Ibai Llanos y su opinión sobre los audios de Gerard Piqué

Y es que se dio a conocer que Piqué cobraba una comisión para trasladar la Supercopa de España a Arabia Saudita. El zaguero español mantenía negociaciones con el presidente de la Real Federación Española de Futbol, Luis Rubiales, para llevar la competencia a Medio Oriente.

“Estoy muy orgulloso de la comunidad que hemos construido. La gente que me conoce de hace años me apoya mucho en todo lo que hago. Por suerte no dependo de nadie. Ni de Gerard Piqué, ni de KOI, ni de Twitch. Podría estar haciendo otras cosas en mi vida. Una cosa que es muy importante: yo no he hecho esto. Si yo hubiera hecho esto, entiendo que mucha gente critique, pero no lo he hecho. Hay muchas ganas de atizarme”, agregó Ibai.

¿Qué es KOI Esports?

Fue en diciembre de 2021, cuando fue presentado el nuevo equipo de Esports que lleva por nombre KOI. Fundado por Ibai Llanos y Gerard Piqué, la escuadra de deportes electrónicos cuenta con equipos de League of Legends y VALORANT.

Además del área competitiva con jugadores profesionales, KOI Esports cuenta con varios creadores de contenido con quienes formaron una alianza.

