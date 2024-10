¿Quién fue y por qué llegó enmascarado un jugador francés?

La selección francesa, dirigida por el dos veces campeón del mundo, Didier Deschamps, llegó la mañana de este lunes a su habitual centro de concentración, Clairefontaine, para preparar su próximos encuentros contra Israel y Bélgica. A pesar de que no tuvieron los resultados esperados la primera jornada, buscan recuperarse consiguiendo los 6 puntos por jugar y no permitir que Italia se aleje más en la tabla de ellos. La primera jornada de ‘le blues’ en la UEFA Nations League fue lejos de ser perfecta ya que los italianos les remontaron y terminaron llevándose el partido por un marcador de 3-1. Lograron recuperarse en la segunda fecha 2-0 contra un Bélgica que no puso ni las manos en todo el partido con apenas 9 remates en contra de 24 de los franceses.

¿Quién es el jugador enmascarado?

Se trata de Ibrahima Konaté, actual jugador del Liverpool que fue visto llegar a las instalaciones con un conjunto de dos piezas y totalmente enmascarado. Actualmente, el francés es primero en la Premier League por encima del actual campeón, el Manchester City, por tan solo un punto.

La razón de su extravagante llegada no tiene más explicación que la costumbre de los jugadores de la selección francesa al posar uno por uno al momento de bajarse del coche presumiendo sus controversiales outfits.

