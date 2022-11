El Kun Agüero da su pronóstico del México vs Argentina a Jorge Campos

Como es tradición para el Inmortal Jorge Campos, se junta con lo ‘top de lo top’ en el futbol mundial. Esta vez platicó con el ex delantero del Manchester City, Sergio ‘Kun’ Aguero, para platicar del cruce que habrá en la segunda jornada de la fase de grupos del Mundial de Qatar 2022 entre México vs Argentina.

El Kun Agüero lanzó su pronóstico para el México vs Argentina del próximo sábado 26 de noviembre en el Estadio Luisail, al mismo tiempo el ex futbolista de la albiceleste se animó a vaticinar qué equipos avanzarán del Grupo C de Qatar 2022.

El Mundial donde se enfrentaron dos Alemania |Los Pergaminos de México

Te puede interesar: Las palabras de Cristiano Ronaldo tras récord histórico en Qatar 2022

¿Qué dijo El Kün Aguero sobre la Selección Mexicana?

Jorge Campos platicó mano a mano con Sergio el ‘Kun’ Agüero para analizar del duelo Argentina vs México en el Estadio Lusail. El máximo goleador del Manchester City aseguró que el actual panorama del Grupo C luce complicado tras la victoria sorpresiva de Arabia Saudita sobre la albiceleste.

“Es una situación complicada para los dos, para México y Argenina, porque los dos necesitan ganar. México empató; Argentina también tiene que ganar, porque el empate no le sirve; por ahí a México sí, pero bueno... Argentina va a salir a jugar. Por ahí Scaloni conoce muy bien al Tata, yo tuve también al Tata”, dijo el ‘Kun’ sobre el México vs Argentina.

Te puede interesar: Ver Gratis Países Bajos vs Ecuador EN VIVO | QATAR 2022

“Veo el partido muy lindo, seguro, y yo creo que México tiene muchas, digamos, más de ganar que Argentina. Argentina debe ganar sí o sí, y México creo que hasta aún perdiendo, todavía tiene chances, porque bueno, acuérdense que a veces se clasifica el segundo con 4 puntos”, señaló Sergio Agüero.

MARKO DJURICA/REUTERS Soccer Football - FIFA World Cup Qatar 2022 - Group C - Mexico v Poland - Stadium 974, Doha, Qatar - November 22, 2022 Mexico’s Guillermo Ochoa celebrates after saving a penalty shot from Poland’s Robert Lewandowski REUTERS/Marko Djurica

México vs Argentina | Durante la charla con Jorge Campos, el ex delantero de la Selección de Argentina dejó ver su conocimiento de las formas que tiene el combinado azteca para plantear tácticamente sus partidos, y señaló que la albicelese aprovechará los errores de los dirigidos por el Tata Martino.

“Siempre, en teoría, México jugó o intenta jugar, entonces eso también beneficia a Argentina. Argentina va salir a buscar el error, y jugar cerca del medio campo, dejarlos un poco salir, pero Argentina va empezar a buscar esos errores... y donde México los cometa va a ser el problema. Conociendo al Tata va a seguir haciendo su estilo de juego y eso le conviene a Argentina”, declaró el ‘Kun’ Agüero sobre el partido del sábado.