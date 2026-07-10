Kylian Mbappé dice que él no debería ganar el Balón de Oro, pero sí este compañero suyo

Mientras Francia continúa avanzando con paso firme en la Copa Mundial de la FIFA 2026™, el debate sobre quién debe ganar el próximo Balón de Oro también comenzó a tomar fuerza. Aunque Kylian Mbappé es uno de los principales candidatos gracias a su extraordinario rendimiento con la selección francesa, el delantero sorprendió al respaldar públicamente a uno de sus compañeros.

Las declaraciones no surgieron después del triunfo sobre Marruecos, como afirmaron algunas publicaciones virales en redes sociales, sino días antes del encuentro, cuando el atacante salió en defensa de Ousmane Dembélé ante las críticas que había recibido por su rendimiento.

Dembelé fue claro a la hora de hablar sobre Mbappé y las críticas que recibe

Mbappé cree que Dembélé merece el Balón de Oro

En declaraciones retomadas por distintos medios deportivos, Mbappé fue contundente al defender la candidatura de Dembélé, a quien considera uno de los futbolistas más determinantes de la temporada.

Incluso llegó a afirmar que, para él, "es el ganador del Balón de Oro", destacando todo lo que ha conseguido tanto con su club como con la selección francesa.

TE PUEDE INTERESAR:

El delantero también pidió valorar el trabajo colectivo y la regularidad de su compañero, quien ha sido una pieza importante para Francia durante el torneo. Con Francia instalada en las semifinales de la Copa Mundial de la FIFA 2026™, ambos futbolistas todavía tienen la oportunidad de fortalecer sus candidaturas con actuaciones decisivas en la recta final del torneo.

TV Azteca transmite 32 partidos EN VIVO y GRATIS

En la pantalla de Azteca 7, en el sitio de Azteca Deportes y en la app oficial, podrás ver los mejores 32 partidos de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ en vivo y gratis.