Kylian Mbappé consiguió este récord que solo tiene Lionel Messi en toda la historia del Mundial

La Copa Mundial de la FIFA 2026™ está siendo testigo de un duelo generacional que quedará marcado para siempre en los libros vinculados a los récords. Con su brillante actuación en la goleada de Francia por 4-1 frente a Noruega, Kylian Mbappé no solo lideró el pase de los galos a los dieciseisavos de final, sino que alcanzó una marca histórica que, hasta el momento, parecía reservada exclusivamente para Lionel Messi. ¿Cuál? Tras repartir dos asistencias cruciales en el duelo disputado en simultáneo con el cierre del Grupo I, Kiki elevó su contador personal a 20 participaciones directas de gol en la historia de los Mundiales (16 tantos y 4 pases gol).

Esta cifra lo coloca en el segundo lugar histórico de la competición, superando a leyendas de la talla de Pelé, Ronaldo Nazário y Gerd Müller, todos ellos estancados en 19 participaciones. Ahora, el único nombre que permanece por encima del francés es el de Lionel Messi, quien lidera el podio con un total de 27 participaciones (18 goles y 9 asistencias).

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Los máximos generadores de goles en MundialesLa jerarquía de Mbappé queda expuesta al observar el selecto grupo de jugadores con más incidencias directas en la red en la historia del torneo:

Lionel Messi, 27 participaciones (18 goles + 9 asistencias)

Kylian Mbappé, 20 participaciones (16 goles y 4 asistencias)

Pelé, 19 participaciones (12 goles y 7 asistencias)

Gerd Müller, 19 participaciones (14 goles y 5 asistencias)

Ronaldo, 19 participaciones (15 goles y 4 asistencias)

Miroslav Klose, 19 participaciones (16 goles y 3 asistencias)

Francia, firme rumbo a la siguiente fase

La victoria sobre los "Vikingos" consolidó a Francia como líder del Grupo I. Con este resultado, el conjunto galo ya tiene estipulado su camino: se medirá el próximo martes en Nueva York ante uno de los mejores terceros lugares del torneo, mientras que Noruega, tras avanzar en segunda posición, deberá viajar a Dallas para enfrentarse a Costa de Marfil.

De esta manera, el subcampeón del mundo comienza a mostrar su chapa de candidato, dejando en claro que, con un Mbappé en modo legendario, el sueño del título está más vivo que nunca. Un posible choque contra la Argentina de Messi solo podría ocurrir en una hipotética final, un escenario que ya hace vibrar a los aficionados del fútbol mundial.