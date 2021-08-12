Kylian Mbappé le da la bienvenida a Lionel Messi al PSG

Este jueves el delantero francés Kylian Mbappé celebró la llegada al Paris-Saint Germain de Lionel Messi. A través de una publicación en redes sociales le dio la bienvenida y la calificó como leyenda.

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El francés publicó algunas imágenes donde están juntos, en una de ellas abrazados, en el gimnasio del Camp des Loges y le decía “Bienvenido a París, Leo”. Messi realizó su primer entrenamiento con el equipo parisino, club donde ha firmado por dos temporada, más una opcional.

Mbappé, retomó la publicación y la compartió en sus historias de Instagram acompañada de la palabra ‘leyenda’.

El jugador galo reaccionó a la llegada del astro argentino un día después de su presentación oficial con el PSG, en donde Leo fue muy contundente en el querer empezar esta nueva etapa y que se sentía muy ilusionado y feliz.

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La bienvenida de Sergio Ramos

Sergio Ramos, ídolo madridista, le dio la bienvenida a Messi al Paris-Saint Germain, equipo en el que compartirán por primera vez en su carrera profesional.

Ambos futbolistas tenían una fuerte rivalidad cuando los dos jugaban en LaLiga, Sergio Ramos en el Real Madrid y Leo Messi con el Barcelona, ahora la vida los ha juntado y defenderán los mismos colores de equipo.

A través de una publicación en redes sociales, el defensor español Sergio Ramos dijo, "Quién nos lo iba a decir, ¿verdad?".

Messi tiene los mismo objetivos que el PSG

En la rueda de prensa de la presentación oficial de Lionel Messi como nuevo jugador del PSG, el argentino dijo que quiere otra Champions y sabe que tiene los mismos objetivos que el equipo parisino, además aseguró que la plantilla y el cuerpo técnico del PSG fueron un gran factor para él tomara la decisión de llegar a la capital francesa.

