Ya hay fecha para conocer el futuro de Kylian Mbappé

El delantero internacional francés Kylian Mbappé desvelará su futuro deportivo este domingo, al día siguiente del partido de la ultima jornada de la Ligue 1 que su equipo, el París Saint-Germain disputará en casa ante el Metz, según la edición digital del diario L’Equipe.

Según el prestigioso medio, Mbappé revelará dónde jugará la temporada que viene en el programa ‘Telefoot’ que emite la cadena TF1 los domingos a las 11.00 CET.

“El suspenso se alargará hasta el final. No es sólo una cuestión de futuro, también es una cuestión de futuro del club. Será el día después de recibir al Metz durante esta 38ª y última jornada del campeonato”, señala el diario.

“Esta ‘hipótesis de trabajo’ en la que el clan Mbappé ha estado trabajando durante unos días se mantuvo este jueves. Así pues, el que acaba de ser proclamado mejor jugador de la Ligue 1 por tercera vez debería anunciar por fin su elección, que ha mantenido a Europa en vilo durante varios meses”, agrega.

¿Qué fue lo último que dijo Mbappé sobre su futuro?

Kylian Mbappe ha afirmado en las días más recientes que tiene “casi” tomada la decisión sobre su futuro, aunque rechazó desvelar cualquier detalle al respecto.

“Casi”, contestó el internacional galo cuando fue cuestionado por si había tomado la la decisión en la gala anual de los premios de la Unión Nacional de Futbolistas Profesionales de Francia (UNFP).

Mbappe apuntó que anunciará “muy rápidamente” si continúa en el PSG o se marcha porque la elección la tiene “casi” “hecha”. “Lo sabreis muy pronto”, añadió.

El delantero del PSG, gran ilusión del Real Madrid para reforzar su plantilla, no quiso, no obstante, dar más detalles al respecto para no influir más de lo debido en la ceremonia, como ocurrió en la gala de 2019, cuando efectuó unas manifestaciones que tuvieron una gran repercusión.