Mbappé sobre su etapa en el Real Madrid: “He tenido decepciones deportivas

No ha sido el inicio ideal para Kylian Mbappé en esta nueva etapa con el Real Madrid, pues el delantero francés no ha marcado los goles que la afición merengue esperaba y por momentos ha tendido a desaparecer dentro del terreno de juego. El equipo marcha segundo de LaLiga con solo dos puntos menos que el Barcelona, pero está muy rezagado en la Champions League y de no obtener los resultados se iría eliminado pronto.

Sobre lo anterior y muchos otros temas habló el futbolista francés recientemente en una entrevista para los medios de su país. El otrora miembro del PSG descartó sentirse deprimido y también se pronunció sobre los exigentes calendarios que enfrentan los jugadores a lo largo y ancho del mundo.

“Es por eso que hablo hoy contigo. En un momento dado, hay que hablar. Hace falta que la gente entienda”, dijo el francés sobre las diversas polémicas que se presentan alrededor de su persona constantemente. “Ha habido momentos en que estaba fatigado, pero no deprimido”, añadió sobre su inicio de temporada con el Real Madrid, uno en el que ha marcado 11 goles, incluido el de este fin de semana en la visita al Girona.

“No he tenido períodos de descanso, he tenido decepciones deportivas”, aseguró el potente goleador que en unas dos semanas cumplirá los 26 años. Mbappé aclaró que la gente que asegura que pasa por una depresión lo hace sin conocimiento de causa y dejó en claro que tiene el respaldo de la afición en la capital española. “No, pero la gente está contigo. Te apoyan, es la cultura española”.

Aunque confesó que el Real Madrid no ha mostrado el nivel esperado, declaró que con los merengues siempre hay que esperar a la segunda parte de la temporada para juzgar el rendimiento.

