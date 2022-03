Kylian Mbappé es recibido como rey en Madrid

Madrid, España. “Kylian te queremos” o “Mbappé eres el Madrid” fueron algunos de los gritos de los aficionados del Real Madrid a la llegada del astro francés Kylian Mbappé a la ciudad española.

El francés fue de los últimos en bajar del autobús oficial del Paris Saint-Germain (PSG), a puertas del Eurostars Madrid Tower, en la zona de rascacielos levantada sobre la antigua ciudad deportiva del Real Madrid. Junto a su amigo Achraf Hakimi, Mbappé recorrió los metros que separaban hasta la entrada del hotel, con unas escaleras mecánicas, desde donde escuchó los gritos de afecto de los aficionados.

Sergio Ramos fue de los primeros jugadores en bajarse del autobús. El excapitán del Real Madrid agradeció los gritos de la afición en su regreso y saludó a todos en varias ocasiones en el corto camino de entrada al hotel. Otro de los jugadores aclamados fue el argentino Leo Messi, otrora archienemigo de los merengues cuando estaba con el Barcelona.

Luego un breve descanso, el PSG terminará de prepararse en el Santiago Bernabéu, el equipo parisino jugará el partido de vuelta de los octavos de final de la Champions League este miércoles. La atención se centra en Mbappé, que no pudo acabar el entrenamiento del lunes tras una fuerte entrada, y todo apunta a que podrá disputar el partido tras confirmarse en las pruebas médicas que no sufre lesión en su pie izquierdo.

Luka Modric quiere a Mbappé en el Real Madrid

El jugador croata Luka Modric apuntó en conferencia de prensa que sería un gusto jugar junto a Mbappé en el Real Madrid.

“Todos queremos jugar con grandes jugadores y Mbappé es seguro uno de ellos. Claro que me gustaría jugar con él en mi equipo pero vamos a ver que pasa en el futuro, ahora es jugador del París”, declaró el futbolista merengue.

“Es difícil hablar de jugadores que no están aquí porque otros equipos se enfadan y pueden interpretarlo mal, pero estoy seguro de que no existe un jugador que no quiera jugar con él en el mismo equipo”, añadió Modric.