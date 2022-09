Kylian Mbappé revela cuál es la peor derrota de su carrera

A pesar de su corta edad, Kylian Mbappé posee un palmarés envidiable sobre todo porque a los 18 años se convirtió en campeón del mundo en el Mundial de Rusia 2018. Sin embargo, no todo ha sido alegría para ‘Donatello’, quien también ha pasado momentos frustrantes durante su carrera.

El delantero reveló cuál ha sido la peor derrota de su carrera y confesó que, incluso, derramó lágrimas a causa de este resultado.

"¿La derrota que más me afectó? Perder en la final de la Champions contra el Bayern en 2020. Ves la copa ahí y sabes que no es para ti. Es una sensación extraña, pero así es la vida. Para ser honesto, me dieron ganas de llorar, quieres estar solo”, declaró en entrevista para el medio estadounidense Wall Street Journal.

Aunque parece que el atacante galo está feliz con su forma de vida, también reveló qué aspecto le gustaría cambiar de su carácter.

“Creo que a veces en la vida soy demasiado competitivo. Es bueno ser competitivo en el campo, pero a veces en la vida cotidiana no hay que serlo. Siempre quiero demostrar que soy el mejor, que puedo ganar, pero no siempre hay que demostrarlo”.

El nuevo papel de Kylian Mbappé en el PSG

Durante el mercado de fichajes del verano pasado, Kylian Mbappé fue uno de los nombres más sonados para llegar al Real Madrid, pero al final, decidió permanecer en el PSG, donde ahora desempeñará un nuevo papel junto a Lionel Messi y Neymar.

“Tengo un nuevo papel en este equipo, el entrenador (Christophe Galtier) también quiere que haga de pívot, que haga rupturas en profundidad y pueda ser importante en apoyos y, además, que sea el enlace entre Messi y Neymar. Intento adaptarme lo mejor posible a este nuevo papel, buscando siempre ser decisivo”.