La advertencia de Jérémy Márquez a las Chivas en el clásico Tapatío

En Atlas se alistan para este fin de semana medirse a Chivas, en una edición más del Clásico Tapatío, un duelo donde los “Zorros” buscarán salir de la mala racha en la que llevan tres derrotas de forma consecutiva. Por ahora el cuadro rojinegro tiene 14 unidades, mismas que sumó en total la campaña anterior por lo que tiene la segunda parte del torneo para mejorar lo hecho en el Clausura 2024.

Te puede interesar: ¡Una chulada! Así luce el uniforme que presentó Cruz Azul previo al juego vs Necaxa

Previo al duelo en contra del Guadalajara el mediocampista Jeremy Márquez recordó la idea los cuartos de final del Clausura 2022, encuentro donde el canterano del Atlas consiguió anotarle un doblete a las Chivas en calidad de visitante y dar el primer paso rumbo al bicampeonato de los Zorros.

“Fue una noche muy bonita, me acuerdo de eso, sí me acuerdo muy bien de hasta los festejos y todo como que todo fue como más lento y aparte bueno un doblete, entonces nunca había hecho un doblete y es el único doblete que he hecho en mi carrera profesional, fue una noche muy bonita”, mencionó Jeremy Márquez en entrevista para Azteca Deportes.

Te puede interesar:



Por otro lado Jeremy también aprovechó para mandarle un mensaje a la “fiel” de cara a este duelo en el que parece que no son favoritos y promete buscar una noche como la que tuvo hace algunos torneos.

“Decirle a la afición que estén ahí con nosotros, que nosotros nos vamos a matar en la cancha y vamos a buscar la victoria, y sí, un doblete o con un gol, obviamente sería como el broche de oro, pero un gol que ayude a más que nada al resultado al equipo y listo”, puntualizó Márquez.