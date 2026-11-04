La dura frase de Esteban Solari previo a enfrentar a América en CU: ''Sabemos que nos enfrentamos a un rival con historia, con jerarquía y que viene primero de la clasificación’’

Las Águilas del América se meterán a Ciudad Universitaria con la firme intención de acariciar el liderato general del Torneo Apertura 2026 y de paso eliminar a los Pumas de la UNAM de cualquier posibilidad de clasificar a la liguilla. Esteban Solari, estratega de Universidad Nacional sabe que en este tipo de partidos se juegan más que tres unidades y además, el equipo de Coapa viene con sed de revancha tras la eliminación a manos de los auriazules el semestre pasado en cuartos de final.

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Tras haber ganado ante la Franja del Puebla en el Estadio Cuauhtémoc, Solari dio sus impresiones de cara a uno de los duelos más importantes del semestre: “Es un partido que siempre genera muchas cosas. Para nosotros, para la afición, para los que somos Pumas es una linda prueba porque sabemos que nos enfrentamos a un rival con historia, con jerarquía y que viene primero de la clasificación. Es una medida para nosotros, para saber si con nuestras formas, con nuestro juego, podemos competir y hacerlo de la manera que lo venimos haciendo.'', declaró.

Universidad Nacional se juega la vida

Los Pumas están fuera de zona de liguilla y no dependen de sí mismos para clasificar a la lucha por el título. El cuadro auriazul tiene 20 unidades y es décimo de la tabla general a dos unidades de Santos Laguna (equipo que marca la línea). Por si fuera poco, Rayados de Monterrey y Gallos Blancos de Querétaro tienen un partido pendiente entre ellos, por lo que alguno sacará las tres unidades o en caso de empate, tendrán un punto más que Universidad.

Con este panorama, Solari y compañía tendrán que ir con todo en el Clásico Capitalino frente al América y en la fecha final jugarse la vida contra la Pandilla.