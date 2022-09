La Beta de Call of Duty: Modern Warfare II y CoD: Warzone baten récord

Las primeras impresiones para la nueva edición del Call of Duty: Modern Warfare II llegaron la semana pasada para usuarios de PlayStation, Xbox y PC. Tras concluir el periodo, la compañía desarrolladora informó que fue la mayor beta de la historia de Call of Duty: con la obtención del mayor número de jugadores, mayor número de horas jugadas y el mayor número de partidas disputadas en las plataformas.

Activision también informó que Call of Duty: Warzone Mobile se convierte en el juego para móviles de Activision, Blizzard y King que más rápido supera los 15 millones de preinscripciones.

Récords de jugadores en Call of Duty

La beta de Call of Duty: Modern Warfare II concluyó ayer, y fue un récord. Los jugadores de Call of Duty hicieron de la beta abierta de Modern Warfare II la mayor beta de la historia de Call of Duty: el mayor número de jugadores, el mayor número de horas jugadas y el mayor número de partidas disputadas en las plataformas PlayStation 4 y 5, Xbox One y Series X|S, y PC combinadas. A nombre de Activision: ¡Gracias, comunidad de Call of Duty!

Esto es solo una parte de todo el nuevo contenido que llegará a Modern Warfare II cuando se lance este otoño. En las próximas semanas, los jugadores que reserven Modern Warfare II tendrán hasta una semana de acceso a la campaña anticipada* antes de su lanzamiento mundial el 28 de octubre. Poco después llegará el lanzamiento del nuevo juego gratuito Call of Duty: Warzone 2.0, el 16 de noviembre, y el nuevo y emocionante Warzone Mobile, que se lanzará el año que viene.

La comunidad de Call of Duty ya ha convertido a Warzone Mobile en el juego para móviles de Activision, Blizzard y King que más rápido ha superado los 15 millones de preinscripciones en Google Play**. A medida que Call of Duty: Warzone Mobile sigue superando los hitos de preinscripción, los jugadores que se preinscriban antes del lanzamiento pueden esperar desbloquear no solo el Emblema: Dark Familiar y el Vinilo: Foe’s Flame, así como los proyectos de armas X12 Prince of Hell y el M4 - Archfiend cuando el juego se lance el próximo año. Una recompensa adicional aún sin revelar espera a los 25 millones de preinscripciones (como se muestra arriba).

Recompensas de Call of Duty

Las recompensas de la Beta llegarán a los jugadores de Modern Warfare II desde el primer día a partir del 28 de octubre y a los de Warzone 2.0 a partir del 16 de noviembre.

Los jugadores que reserven digitalmente Call of Duty: Modern Warfare II recibirán hasta una semana de acceso anticipado a la campaña completa de Modern Warfare II a partir del 20 de octubre. Los jugadores que reserven la Vault Edition de Modern Warfare II recibirán este beneficio, además del lote de Operador del Equipo Rojo 141, la Bóveda de arma FJX Cinder***, el Pase de Batalla de la Temporada Uno y 50 saltos de nivel. Prepárate para formar un equipo a partir del 28 de octubre.