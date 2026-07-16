La jugada del Argentina vs Inglaterra en la que pudieron expulsar a Declan Rice

El electrizante triunfo de Argentina por 2-1 sobre Inglaterra en las semifinales de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ dejó más que una remontada épica en Atlanta. A medida que las cámaras de televisión repasan los momentos críticos del encuentro, una escena en particular ha comenzado a circular con fuerza: el accionar de Declan Rice durante un tumulto en el primer cuarto de hora. El mediocampista inglés fue captado cubriéndose la boca repetidamente mientras intercambiaba palabras primero con Enzo Fernández y luego directamente con Lionel Messi, un gesto que, bajo el nuevo reglamento vigente, podría haber resultado en una tarjeta roja.

🚨 𝗡𝗘𝗪: Yesterday during the England vs. Argentina World Cup semi-final, Declan Rice should have been SENT OFF for covering his mouth while speaking to Argentina players.



According to the new “Prestianni Law,” covering your mouth while talking to an opponent is apparently a… pic.twitter.com/XqW1LgIz2D — The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX) July 16, 2026

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La normativa en cuestión, denominada popularmente como la "Ley Prestianni", otorga al VAR la facultad de invitar al árbitro principal a revisar situaciones de posibles insultos, agresiones verbales o expresiones discriminatorias que, al ser tapadas con la mano, buscan evitar la lectura de labios. Esta modificación regulatoria ya tuvo un impacto real en esta edición mundialista: el paraguayo Miguel Almirón fue expulsado ante Turquía precisamente por realizar la misma maniobra, convirtiéndose en el primer precedente sancionable bajo esta interpretación.

En el estadio de Atlanta, sin embargo, la reacción fue nula. Ni los futbolistas argentinos presentes en la escena presentaron un reclamo formal en el momento —a pesar de la tensión evidente—, ni el equipo de videoarbitraje consideró necesario intervenir para auditar el contenido del diálogo de Rice. El árbitro Ismail Elfath permitió que el juego continuara, y la acción quedó relegada al análisis posterior al pitazo final, cuando los hinchas comenzaron a cuestionar la falta de aplicación del protocolo que busca erradicar la violencia verbal encubierta.

¿Un criterio dispar en la Copa Mundial de la FIFA 2026™?

La omisión en el partido entre Argentina e Inglaterra ha instalado una interrogante sobre la uniformidad de criterios en la aplicación de la "Ley Prestianni". Mientras que en otros encuentros la intervención del VAR ha sido drástica ante gestos similares, en esta semifinal la acción pasó completamente inadvertida, permitiendo que Inglaterra mantuviera su once ideal durante todo el desarrollo. Mientras la Selección Argentina ya se prepara para la gran final ante España, la imagen de Rice tapándose la boca sigue alimentando el debate sobre hasta qué punto las nuevas reglas de etiqueta y conducta están siendo aplicadas equitativamente en la máxima cita del futbol.