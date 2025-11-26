La estrella del PSG que buscan los grandes clubes de Europa

Désiré Doué, la joven perla del París Saint-Germain, ha vuelto a situarse en el centro del radar de los grandes de Europa tras una nueva ola de rumores que colocan al Manchester City como candidato principal para lograr su fichaje por poco más de 180 millones de dólares.

Luego de una gran temporada con el conjunto parisino, Doué se convirtió en una de las promesas más cotizadas del fútbol europeo, su participación en la final de la Champions League y Mundial de clubes han elevado su precio y más de un club estaría dispuesto a pagar por él.

El PSG, por su parte, no ha escondido su intención de proteger a una de sus promesas. Tras tomar nota del supuesto interés ciudadano, la dirección deportiva parisina habría acelerado conversaciones internas sobre una renovación y mejora contractual para retener al futbolista en la capital francesa, proponiendo además un papel más central en el proyecto deportivo. Es la táctica habitual de clubes con recursos: blindar al talento con un nuevo contrato antes de abrir negociaciones serias.

Con tan solo 20 años Doué terminó su primer año en el PSG tras llegar por 50 millones de dólares del Stade Rennais, ser campeón de la primera Champions en donde además fue una de las figuras y terminar dentro del top 15 en la gala del Balón de Oro.

