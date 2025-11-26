¡Histórico primer lugar! Este equipo mexicano aparece en lo más alto del ranking por primera vez

México ha tenido historias de gloria en distintas competencias a lo largo del planeta. Y es muy común que en el ámbito individual lleguen los grandes logros... aunque no tanto en el colectivo. Sin embargo, este equipo mexicano hizo historia al colocarse en lo más alto del ranking. Por eso, la selección femenina de Flag Football se sigue posicionando entre las esperanzas más grandes rumbo a Los Ángeles 2028. He aquí el presente de esta escuadra.

¿Equipo mexicano de Flag Football es el mejor del mundo?

Sí, la gente puede presumir que su selección nacional es la mejor del planeta, pues en la última actualización del ranking mundial, México se colocó en el primer lugar. Esto se consiguió gracias a su año perfecto durante el 2025, en el cual ganaron el oro en The World Games, además de conseguir el primer sitio en el Campeonato Continental de Panamá. Así, buscarán refrendar su momento histórico cuando llegue el Campeonato Mundial 2026.

El Campeonato Mundial en mención será un torneo organizado de la mano de la NFL y servirá como uno de los eventos más importantes en la historia de este deporte que se desarrolla con pasos firmes. En este torneo a disputarse del 13 al 16 de agosto en Düsseldorf, Alemania… México comparte grupo con Alemania, Italia y Eslovenia.

Sobre lo conseguido por el equipo mexicano, Diana Flores (quarterback) indicó: "Ser clasificadas como la número uno del mundo es un honor increíble para nuestro equipo… es el reflejo de años de trabajo, sacrificio y del espíritu inquebrantable que nos define… Estamos más motivadas que nunca para seguir evolucionando, elevar el estándar de nuestro deporte y representar a México con orgullo".

¿El equipo mexicano de Flag Football ya tiene boleto para Los Ángeles 2028?

Este equipo que llegaría como subcampeón del mundo tras lo ocurrido en el Campeonato Mundial de Finlandia 2024, aún no tiene su boleto a la justa olímpica. Sin embargo, a falta de hacerse oficial, lo que ocurra en Alemania en el 2026 permitirá la clasificación a Los Ángeles 2028. Es decir, de las 16 selecciones nacionales que estarán en el torneo del próximo año, saldrán las invitadas a los Juegos Olímpicos.

Ante dicha situación, existe una esperanza total de medalla dorada en este equipo, aunque aún falta que las cosas caminen. Mientras los grandes eventos llegan, el equipo disfruta de este primer lugar histórico para el deporte nacional.