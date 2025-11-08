La ESTRELLA europea que no ha brillado en la Liga BBVA MX

El delantero francés Anthony Martial arribó a la Liga BBVA MX como uno de los refuerzos más espectaculares para el Torneo Apertura 2025, integrándose a las filas de los Rayados de Monterrey. Sin embargo, su desempeño durante la fase regular ha generado debate , pues sus números distan de la expectativa generada por su trayectoria en clubes europeos.

El atacante de 29 años, que debutó en el Olympique de Lyon en la temporada 2012-2013, finaliza el calendario regular del Apertura 2025 con una estadística que subraya su nula adaptación al futbol mexicano, cero goles y cero asistencias en el torneo.

Números en la cancha

Martial ha participado en 8 juegos del Apertura 2025, siendo titular en solo 2 ocasiones y acumulando 260 minutos en el campo. Pese a la inversión y el cartel que lo acompañó, el exjugador de equipos como el Mónaco, Manchester United, Sevilla y AEK Atenas, no ha logrado impactar de manera directa en la ofensiva de La Pandilla.

A pesar de la falta de brillo individual de su refuerzo, el Club de Futbol Monterrey ha mantenido una campaña sólida entre las varias dudas por el funcionamiento del equipo de Domènec Torrent. El equipo llega a la última jornada con 31 puntos, ubicado en el quinto puesto de la Tabla General, con boleto directo asegurado para la Liguilla directa del Apertura 2025.

El cierre de la fase regular para los Rayados se disputa este sábado, cuando visiten a las Chivas de Guadalajara en el Estadio Akron. Este partido es crucial para la escuadra regiomontana, que busca ascender posiciones en la tabla final para encarar los Cuartos de Final con la mejor ventaja deportiva posible. El encuentro ante el Rebaño Sagrado marca el final de la primera etapa del torneo, dejando en el aire la incógnita sobre el rol que Martial desempeñará en la fase de eliminatoria directa.