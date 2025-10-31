La fecha EXACTA del Sorteo del Mundial 2026: el horario en el que se definirán los grupos

La FIFA definió la fecha exacta en la que se realizará el Sorteo del Mundial 2026 y esa será el viernes 5 de diciembre en punto de las 10 horas (tiempo centro de México), horario en el que se definirán los grupos, que este año será diferente a las ediciones pasadas por un gran motivo , ya que en esta ocasión serán 48 selecciones las participantes.

México será sede del partido inaugural de la Copa del Mundo, por lo que el Estadio Banorte (antes Azteca) hará historia al albergar 3 justas internacionales . Sin embargo, no recibirá el sorteo, ya que el evento se realizará en el Centro John F. Kennedy para las Artes Escénicas en Washington D.C, Estados Unidos.

IA El Sorteo del Mundial 2026 se realizará el viernes 5 de diciembre y arrancará en punto de las 10 de la mañana (hora centro de México)

La organización del Mundial 2026 después del sorteo que definirán los grupos

El Sorteo del Mundial 2026 es clave para la organización del evento, tanto para la gente de logística como para los aficionados, pues después de tanta espera, por fin quedarán conformados los 12 grupos del torneo más importante de futbol.

TE PUEDE INTERESAR:



Con la conformación de la Fase de Grupos, se revelará cuáles selecciones jugarán los 13 partidos que albergará el país azteca en las ciudades sede: CDMX, Guadalajara y Monterrey. Además, se dará a conocer cuál será el rival de la Selección Nacional en la inauguración de la justa el 11 de junio.

El país azteca también cuenta con 13 sedes de entrenamiento para la Copa del Mundo. Un punto clave para que las selecciones escojan la ciudad en la que se alojarán es que no esté a una distancia mayor de más de 3 horas de vuelo del estadio en el que jugarán.

🏆 Todo está listo.

🌟 Sorteo de la de la FIFA 26™️

🗓️ 5 de diciembre

🌎 Washington, Estados Unidos

📍The Kennedy Center#Somos26 | #CopaMundialFIFA pic.twitter.com/V8NljQCrr3 — Copa Mundial FIFA 🏆 (@fifaworldcup_es) August 25, 2025

Así queda conformado el calendario oficial para el Mundial 2026

El Mundial 2026 se realizará del 11 de junio al 19 de julio, una justa sin igual que tendrá 104 partidos, repartidos entre 48 selecciones que los disputarán en 16 de 3 países diferentes: México, Estados Unidos y Canadá. Así queda conformado el calendario oficial:

