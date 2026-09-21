Rafa Márquez ya puso en marcha su nueva era con la Selección Mexicana

La nueva era de Rafael Márquez con la Selección Mexicana dejó este lunes sus primeras imágenes. En el Centro de Alto Rendimiento, el histórico defensa comenzó formalmente su trabajo como entrenador del Tricolor, ahora desde el lugar en el que tendrá que tomar las decisiones que antes acompañaba como auxiliar.

El ambiente de inicio de ciclo marcó la primera jornada de trabajo. Los futbolistas comenzaron a concentrarse desde el domingo y este lunes se encontraron nuevamente con el uniforme de la Selección, ahora bajo las indicaciones de un cuerpo técnico encabezado por Márquez.

Para el exdefensa del Barcelona no se trata de un escenario completamente desconocido. Durante el proceso anterior estuvo dentro del cuerpo técnico de Javier Aguirre, pero esta vez la responsabilidad es diferente. Márquez dejó de ser una figura de apoyo para convertirse en quien tendrá que establecer las ideas y decisiones que marcarán el camino del equipo.

Márquez comienza a construir su Selección

Las primeras imágenes compartidas por la Federación Mexicana de Futbol muestran el comienzo de ese trabajo en el CAR. El nuevo entrenador ya tiene a un grupo de futbolistas bajo sus órdenes y comienza a preparar los dos primeros compromisos de su etapa.

Entre los primeros jugadores que reportaron estuvieron Orbelín Pineda y Víctor Guzmán, quienes dejaron la concentración de Rayados para atender el llamado del Tricolor. Su incorporación también tuvo una consecuencia inmediata para el club regiomontano, pues ambos no estarán disponibles para el partido del viernes ante Atlante.

Los seleccionados empezaron a concentrarse desde el domingo.|Selección Mexicana

Otros elementos se sumarán después de cumplir sus compromisos de la Jornada 10. Diego Campillo, Luis Romo, Hugo Camberos y Santiago Sandoval, de Chivas, además de Isaías Violante, del América, completarán posteriormente el grupo que trabajará durante la Fecha FIFA.

Gilberto Mora vuelve a vestir la prenda del combinado tricolor luego de destacar en el pasado Mundial de la FIFA|Selección Mexicana

A quién enfrentará México en el primer partido de la era Rafa Márquez

El primer examen de Márquez llegará el sábado 26 de septiembre contra Colombia, en el M&T Bank Stadium. Tres días después, México enfrentará a Perú en Nueva Jersey.

Por ahora, la historia apenas comienza. Márquez ya dirigió su primera práctica, volvió a ponerse al frente del Tricolor y dio el primer paso de una etapa que tendrá sus primeras respuestas cuando el nuevo México salga a la cancha.

