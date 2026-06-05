La FIFA nombró a estos 3 jugadores como “históricos” y uno de ellos es mexicano

México tiene a varios jugadores históricos que son reconocidos a nivel internacional, tal es el caso de Jorge Campos, al igual que Rafael Márquez, Andrés Guardado y Antonio “Tota” Carbajal, quienes jugaron 5 justas veraniegas. No obstante, recientemente la FIFA nombró a otros 3, que están por encima de todos los futbolistas, y entre ellos está un mexicano, que conmovió a los aficionados con su mensaje tras ser convocado a la Copa Mundial de la FIFA 2026™.

Memo Ochoa es el jugador mexicano que la FIFA consideró como histórico. Lo anterior, debido a que fue convocado por sexta ocasión a un torneo internacional. La primera vez que el canterano del América acudió a una justa veraniega fue en Alemania 2006, hace 20 años. Esta es la edad que tenía Gilberto Mora cuando Memo Ochoa jugó su primera Copa Mundial™.

Memo Ochoa apareció junto a Messi y Cristiano.|Guillermo Ochoa

Si bien es cierto, Ochoa solo ha jugado como titular 3 mundiales: Brasil 2014, Rusia 2018 y Catar 2022, ya que en Alemania 2006 fue considerado el tercer guardameta, por detrás de Oswaldo Sánchez y José de Jesús Corona.

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Mientras que en la Copa Mundial de la FIFA 2026™ el guardameta pelea por la titularidad ante Raúl Rangel y Carlos Acevedo, dos jóvenes porteros que en teoría le llevan ventaja. No obstante, Memo es un arquero experimentado que alza su nivel cuando viste la playera de la Selección Nacional.

Los otros 2 históricos que acompañan a Memo Ochoa

En la lista de los 3 históricos también están los que son considerados los mejores jugadores del mundo contemporáneo: Lionel Messi y Cristiano Ronaldo, quienes disputarán su sexta Copa Mundial de la FIFA™.

En comparación con Ochoa, el argentino y el portugués sí han disputado hasta el momento las 5 Copas Mundiales de la FIFA™ y se espera que en este 2026 sea el sexto y último, para que ambos culminen sus carreras en el máximo evento de futbol.

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