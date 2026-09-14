La HORA EXACTA para ver el Atlante vs Pachuca del Apertura 2026 de la LIGA BBVA MX | Presentado por Nissan

La actividad del Torneo Apertura 2026 de la Liga BBVA MX se juega este ‘Viernes Botanero’ 11 de septiembre con un choque imperdible. Los Potros de Hierro del Atlante reciben en la cancha del Estadio Banorte a los Tuzos del Pachuca como parte de la jornada 8, en un duelo crucial para las aspiraciones de ambos conjuntos en la tabla general.

Ambas escuadras llegan con la urgencia de sumar tres puntos para escalar posiciones y mantenerse firmes en la lucha por puestos de clasificación.

Atlante vs. Pachuca: La Hora Exacta del Partido

Para que no te pierdas ni un solo minuto de la acción en la cancha, toma nota del horario oficial y los canales para seguir la transmisión en directo:

Partido: Atlante vs. Pachuca (Jornada 8 - Torneo Apertura 2026)

Atlante vs. Pachuca (Jornada 8 - Torneo Apertura 2026) Fecha: Viernes 11 de septiembre de 2026

Viernes 11 de septiembre de 2026 La HORA EXACTA: 21:00 horas (Tiempo del Centro de México)

(Tiempo del Centro de México) Sede: Estadio Banorte / Ciudad de México

¿Dónde ver el partido Atlante vs Pachuca?

El choque entre Azulgranas y Tuzos lo podrás ver por TV Azteca a través de Azteca 7, nuestro sitio y la APP de Azteca Deportes con la narración de Christian Marlinoli, Zague y David Medrano.

Previo del Encuentro Atlante vs Pachuca

El conjunto atlantista buscará hacer valer la localía en la capital del país, apostando por el orden táctico y la garra que caracteriza a la institución azulgrana. Sumar ante su afición resulta fundamental para consolidar su proyecto en el certamen.

Por su parte, los Tuzos del Pachuca saltarán al terreno de juego con la consigna de desplegar su dinámico estilo de juego vertical. El equipo hidalguense sabe que conquistar unidades fuera de casa es clave si quiere meterse de lleno en la pelea por la parte alta de la clasificación.

Presentado por Nissan

