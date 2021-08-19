La increíble cifra que ganará Lionel Messi en el PSG

El fichaje bomba de este verano sin duda fue el de Lionel Messi al Paris Saint Germain. Lo que muchos duraron por años, pasó; el ‘10’ del Barcelona, y máxima figura culé en los últimos 15 años, incluso en la historia del club, vestirá otra camiseta.

El 11 de agosto cambió la historia del PSG, como la del conjunto catalán, mientras que los blaugranas buscarán hacer historia sin él; los parisinos se emocionan y sueñan con conquistar la Champions League de pie de su nueva estrella.

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En lo que eso su sucede, el astro argentino tendrá un salario inimaginable para muchos. En pesos por año ganará $824,295,330 pesos, lo que equivale a $68,678,400 pesos al mes; $2,258,434 al día; $94 mil 097 pesos por hora y $1,568 pesos por minuto. ¿Tú que te comprarías con ese dinero?

¿Cuándo podría debutar Messi con el PSG?

La afición en el mundo tendrá que seguir esperando para ver a Leo en la cancha con la playera del PSG. Se espera que el debut, del ahora exjugador del Barcelona sea el próximo domingo 29 de agosto, cuando el cuadro parisino se mida ante el Reims en la Jornada 4 de la Ligue 1.

Actualmente el equipo de dirige Mauricio Pochettino, se encuentra en la tercera posición de la tabla general del futbol francés, con seis puntos, igual que sus rivales que se encuentran arriba, pero la diferencia de goles es lo que los tiene en ese sitio.

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¿Cuántas playeras ha vendido Messi?

Sin duda el arribo de Leo al PSG es el más importante en la historia del club, aunque no se tiene una cifra exacta de cuantas son las playeras que han vendido, el club estima que son cerca de 800 mil, lo que es histórico para el conjunto. Eso ha generado una ganancia de cerca de $156 millones de euros, aproximadamente.

