¡Lionel Messi ya tiene decidido en que club se retirará y no es el Barcelona!

Durante una entrevista concedida a medios españoles, el ex directiva del Barcelona Emili Rousand, reveló que Leo Messi tiene intenciones de retirarse en el futbol de Argentina, específicamente en el club Newell´s Old Boys.

Según el ex directivo tiene conocimiento que Messi quiere colgar sus botines en Newell’s Old Boys de la Superliga Argentina, club de su natal Rosario, aunque esto depende de que el Barcelona seduzca al argentino de continuar con el club culé.



“Con una nueva dirigencia y con un proyecto deportivo a la medida y con un plantel competitivo no me quedan dudas que Messi se lo replantearía, pero Messi sigue teniendo en mente retirarse Newell’s después del próximo Mundial. Por eso, no hay que hacerle un un planteamiento solo por una temporada si no por los próximos años”, señaló Rousand.



Messi podría quedarse en el Barcelona



Con la salida de Josep Bartomeu del Barcelona, las condiciones de Lionel Messi podrían cambiar en cuadro culé y es que uno de los motivos que manifestó la “Pulga” este verano fue que ya tenía buena relación, ni expectativas con el directivo.

El delantero tiene contrato hasta el 30 de junio de 2021 y a partir de enero puede negociar con otra institución. Sin embargo el cuadro catalán quiere seducirlo con un proyecto nuevo, ahora sin la Bartomeu.

Ya con las elecciones en puerta, la junta estableció que este proceso sea no mayor a tres meses, y entre los candidatos están Joan Laporta, Víctor Font.