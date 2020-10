Luis Suárez duro y a la cabeza contra el Barcelona

Madrid, España.- ¡Sin pelos en la lengua! Luis Suárez no salió de la mejor forma posible del Barcelona y este viernes, criticó fuertemente a los altos mandos del club catalán y reclamó el haberse enterado de su salida a través de la prensa.

“Llevaba seis años en el Barcelona y nunca tuve un problema, lo contrario. Hace tres años que vengo diciendo que el Barcelona necesita un ‘9’ joven para ir adaptándose. Fueron seis años en el Barcelona y siempre dije que el club necesitaba un delantero, pero nunca trajeron a nadie que me pudiera competir. Los delanteros tienen rachas y momentos. Merecía por lo menos que antes de enterarme por la prensa que no entraba en planes, me hubiesen llamado y explicarme los motivos”; reveló el uruguayo en una entrevista con ESPN.

Luis Suárez explotó contra la directiva del Barcelona

El ahora jugador del Atlético de Madrid no se guardó nada y arremetió contra la parte directiva del conjunto blaugrana: “El respeto que me había dentro de la cancha me lo merecía antes de enterarme por la prensa. Que venga un entrenador diciendo que no cuenta conmigo cuando ya la directiva dijo que iba a haber cambio de jugadores te genera dudas de si fue el entrenador o la directiva. Hay muchas contradicciones en el Barcelona. Yo daba soluciones si el tema era económico o si era deportivo lo podía entender, pero me lo hubiesen dicho de otra manera. No me quedó clara la decisión de la directiva”, aseveró el nacido en Salto, Uruguay.

Luis Suárez reveló que ya habían querido echarlo del Barcelona

“Hace dos años que querían traer otros delanteros porque me querían echar. Viene de hace tiempo esto. En 6 años, nunca tuve una pelea con un compañero en Barcelona y Leo tampoco. Me dolió mucho y me lastimó mucho a mí y a mi familia lo que hicieron, las formas y las maneras no fueran las correctas. Que venga un entrenador diciendo que ya no cuenta conmigo cuando la directiva ya lo había dicho genera dudas. Koeman me llamó para decirme que no me iba a tener en cuenta cuando hacía 10 días que yo ya sabía que iba a ocurrir”, aseguró.

Suárez jamás celebraría un gol contra el Barcelona

“Ni loco. Siempre soñé jugar en el Barcelona, desde chico. No le gritaría un gol al Barcelona pero sí señalaría alguna parte de la tribuna”, concluyó.