Cruz Azul sorprende y ficha a futbolista proveniente de Turquía

Los equipos del futbol mexicano se siguen preparando y armando para la temporada que está iniciando y Cruz Azul no es la excepción, al grado de sorprender con un fichaje que ha dejado a todos con la boca abierta. Después de anunciar hace algunos días a 12 refuerzos de cara al Apertura 2024, Cruz Azul Femenil agregó un fichaje más que ha sorprendido a todos por la calidad de la jugadora.

El fichaje estelar del conjunto celeste es Vivian Ikechukwu, delantera nigeriana proveniente del Besiktas de Turquía tiene 27 años de edad y se integrará a las 12 refuerzos que habían presentado junto al director deportivo, Iván Alonso hace algunos días.

Conoce la razón por la que no habrá partidos de futbol mexicano este domingo

Como fecha atípica y muy raro en el futbol mexicano este domingo no tendrá partidos de la Liga BBVA MX por esta razón.

Este fin de semana se jugará la Jornada 2 del Apertura 2024, una fecha que será atípica para el balompié azteca ya que no tendrá partidos el día domingo por algunas razones en específico que aquí vamos a repasar.

Es toda una tradición que el futbol mexicano mínimo tenga uno o dos partidos en domingo; sin embargo, este fin de semana será diferente y no contará con partidos dominicales. Hubo cuatro partidos el viernes 12 de julio y cinco el sábado 13.

¿La razón por la que no habrá juegos de futbol mexicano el domingo?

Las razones para que no haya partido este domingo es porque habrá tanto final en la Eurocopa como en la Copa América, además que se jugará la primera jornada doble del torneo la próxima semana y comenzará el martes, por lo que los clubes decidieron tener un día más de descanso.

Los juegos de la Jornada 2 fueron en viernes América 3-1 Querétaro, Xolos de Tijuana 4-2 Chivas, Atlas 1-1 Tigres y Mazatlán 2-2 Atlético de San Luis, mientras que el sábado León vs Pachuca, Necaxa vs Puebla, Toluca vs Juárez, Santos vs Pumas y Monterrey vs Cruz Azul.

