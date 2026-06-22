¡FACUNDO SE VA A TEPITO! En busca del mejor de Canadá, México y Estados Unidos
Facundo llega a Tepito con una misión muy especial: descubrir quién representa mejor a los tres países anfitriones del Mundial 2026. Entre retos, personajes y mucho humor, la aventura promete momentos imperdibles.
¡La búsqueda mundialista llega a Tepito!
En una nueva aventura de FACUNDIAL, Facundo recorre uno de los barrios más emblemáticos de México para encontrar lo mejor de los tres anfitriones de la Copa Mundial de la FIFA 2026™: México, Canadá y Estados Unidos.